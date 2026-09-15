Inizia il nuovo anno scolastico, i carabinieri della provincia di Lecce al fianco degli studenti

Lecce – In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2026/2027, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Lecce, Colonnello Andrea Siazzu, insieme a tutti i Carabinieri della provincia, rivolge agli studenti salentini un sincero augurio di buon inizio, estendendolo ai dirigenti, ai docenti, al personale scolastico e alle famiglie che ogni giorno li accompagnano nel loro percorso di crescita.

Un augurio che vuole essere soprattutto un messaggio di vicinanza e fiducia: la scuola è il luogo nel quale si costruisce il futuro dei ragazzi, si impara il valore delle regole, del rispetto degli altri e della responsabilità delle proprie scelte. In questo percorso l’Arma dei Carabinieri continuerà ad essere presente, pronta ad ascoltare e a dialogare con i più giovani.

A testimoniare concretamente questa vicinanza, nel primo giorno di scuola i Carabinieri della Compagnia di Casarano hanno raggiunto alcuni istituti del territorio per salutare personalmente i ragazzi. Una presenza che proseguirà nel corso dell’intero anno scolastico attraverso i contributi dell’Arma alla formazione della cultura della Legalità, promossi con numerosi incontri negli istituti della provincia. Durante tali appuntamenti verranno affrontati temi particolarmente vicini alle nuove generazioni: dipendenze da droghe e alcol, bullismo e cyberbullismo, violenza di genere, sicurezza stradale e uso consapevole della rete e dei social network.

Non semplici lezioni, ma momenti di dialogo attraverso i quali avvicinare i ragazzi alle istituzioni e offrire loro strumenti per riconoscere situazioni di rischio e compiere scelte più consapevoli. Intercettare una fragilità prima che possa trasformarsi in disagio o devianza rappresenta infatti una delle forme più importanti di prevenzione.

In questo impegno si inserisce anche il Protocollo “A-MaRe-D”, che sotto il coordinamento della Prefettura di Lecce riunisce istituzioni, Forze dell’Ordine, mondo della scuola, Autorità Giudiziaria e realtà del territorio nel contrasto alle dipendenze, alle devianze e al disagio giovanile.

Nello scorso anno scolastico il sistema interistituzionale ha coinvolto oltre 20 mila studenti e 60 istituti secondari, mentre per il 2026/2027 il percorso viene ulteriormente rafforzato con già oltre 25 proposte formative. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla prevenzione dell’abuso di alcol tra i più giovani, con priorità per la fascia dei 14-15 anni, richiamando la necessità di accrescere la percezione dei rischi e coinvolgere sempre maggiormente anche le famiglie.

Per l’Arma, prevenzione e controllo rappresentano due aspetti della stessa azione di tutela: da una parte, la presenza quotidiana sul territorio; dall’altra, il dialogo nelle scuole per affrontare le problematiche prima ancora che assumano rilevanza penale. Essere vicini ai ragazzi, ascoltarli e aiutarli a riconoscere i rischi significa fare prevenzione prima ancora che sia necessario intervenire. È con questo spirito che i Carabinieri della provincia di Lecce accompagneranno anche quest’anno il percorso degli studenti salentini.