Aggredito, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, a colpi di bastone in piazza

Galatone (Lecce) – Aggredito per la seconda volta nel giro di pochi mesi, in pieno giorno, in centro del paese. Ad essere picchiato e ferito a colpi di bastone un 46enne originario di Napoli, ma da tempo residente a Galatone. L’uomo è un volto già noto alle forze dell’ordine ed è stato vittima di una precedente aggressione, a colpi di pistola: lo scorso 15 maggio era stato gambizzato.
L’ultimo episodio, invece, si è verificato nel pomeriggio di ieri, attorno alle ore 17, quando due individui col viso coperto da caschi integrali sono arrivati a bordo di una moto in piazza San Sebastiano. Poi uno dei due è sceso dal mezzo e si è scagliato contro il 46enne con un bastone. L’uomo avrebbe cercato di difendersi, colpendo a sua volta l’aggressore con una sedia di plastica e provando a trovare riparo in qualche attività commerciale vicina alla piazza. Poi i due in moto sono fuggiti via e fortunatamente il 46enne non avrebbe riportato ferite gravi.
Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Galatone e della Compagnia di Gallipoli.
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