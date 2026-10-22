Amazon introduce un nuovo hub per la micromobilita’ a Lecce. Il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: “ottima opportunità per il capoluogo salentino”

Lecce, 21 ottobre 2026 – Amazon annuncia l’introduzione di unnuovo hub di micromobilità a Lecce: nelle zone a traffico limitato del centro cittadino, l’azienda effettua ora consegne a zero emissioni allo scarico utilizzando scooter elettrici.

Proprio grazie all’impiego di veicoli elettrici di dimensioni ridotte, che si muovono agilmente anche nelle vie più strette, queste consegne contribuiscono a ridurre le emissioni e il traffico, a migliorare la qualità dell’aria e ad aumentare l’efficienza del servizio, preservando al tempo stesso il patrimonio dei centri storici italiani.

“Riuscire a consegnare con veicoli elettrici di dimensioni ridotte in un contesto urbano complesso come il centro di Lecce ci permette di rendere il nostro servizio ai clienti sempre più efficiente nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio storico della città”, ha dichiarato Paolo Patrone, Amministratore Delegato di Amazon Italia Transport. “Veicoli come questi permettono ai nostri partner di consegna di muoversi agilmente anche nelle vie più strette delle zone a traffico limitato e consegnare gli ordini ai clienti con un impatto minimo sulla viabilità cittadina. Si tratta di un’iniziativa che si inscrive nel nostro impegno per la decarbonizzazione delle nostre attività e continueremo a innovare in questa direzione.”

“Accogliamo con grande entusiasmo l’arrivo di questo nuovo hub di micromobilità e la scelta di investire nella nostra città”, ha dichiarato Roberto Giordano Anguilla, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici di Lecce. “Siamo davvero felici di questa collaborazione con Amazon, che dimostra come sia possibile coniugare l’efficienza dei servizi per i cittadini con il rispetto dell’ambiente e la tutela del nostro centro storico. È un passo importante verso una mobilità sempre più verde e moderna per Lecce.”

Insieme a Lecce, Amazon ha annunciato oggi l’introduzione degli hub di micromobilità in altre cinque città italiane: Cagliari, Lucca, Palermo, Salerno e Terni. Salgono così a 14 le città italiane con hub di micromobilità: tra queste anche Milano, Genova, Bologna, Napoli, Roma, Trento, Verona e Firenze.

In Europa, Amazon conta oggi oltre 70 hub di micromobilità in più di 50 città, che negli ultimi cinque anni hanno reso possibili 100 milioni di consegne con cargo bike a pedalata assistita, scooter elettrici e carrelli a spinta.

A fine 2025, la flotta impiegata per le consegne in Europa superava i 10.000 furgoni elettrici, mentre, a livello globale, l’azienda ne conta oltre 50.000, con l’obiettivo di 100.000furgoni elettrici su strada entro il 2030. Insieme, lo scorso anno, questi veicoli hanno consegnato ai clienti più di 2,4 miliardi di pacchi a zero emissioni allo scarico.

Nel 2022, Amazon ha annunciato l’intenzione di investire 1 miliardo di euro per decarbonizzare la rete dei trasporti dei propri partner di consegna in Europa. L’iniziativa rientra nel più ampio obiettivo dell’azienda di raggiungere le zero emissioni nette di CO2 in tutte le sue attività entro il 2040.

Amazon Destinazione Sud

L’introduzione di un hub di micromobilità a Lecce si inserisce nel progetto Amazon Destinazione Sud, un insieme di iniziative pensate per celebrare e supportare i clienti e le comunità del Sud.

L’iniziativa include incentivi dedicati per le nuove piccole e medie imprese con sede in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, tra cui un credito sulle commissioni di segnalazione fino a €500 per i partner di vendita idonei che rendono disponibili prodotti nella vetrina Made in Italy; programmi di formazione digitale e di intelligenza artificiale generativa per imprese e studenti, realizzati in collaborazione con istituzioni come ICE, Develhope, Code.org e università di Napoli, Catania, Palermo e Cagliari; lo sviluppo di sette parchi solari in Sicilia, tra cui il più grande parco agrivoltaico d’Italia nei pressi di Catania, che contribuisce all’obiettivo di Amazon di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040; l’espansione del servizio “Paga in Contanti”, ora disponibile in oltre 35.000 punti vendita convenzionati in tutta Italia — di cui 12.000 al Sud — che consente ai clienti di pagare gli ordini su Amazon.it presso ricevitorie, edicole, tabaccherie e bar; una rete in crescita di diverse migliaia di punti di ritiro al Sud, in collaborazione con partner locali, per garantire consegne comode e sicure anche nei piccoli e medi centri urbani.