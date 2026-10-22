Generazione Z, a Patrasso confronto tra i partner di HealthyMinds

NARDO‘ (Lecce) – Si è tenuto nei giorni scorsi a Patrasso (Grecia) il terzo meeting tecnicodiHealthyMinds(Prevention, earlydiagnosis and intervention activities to enhance the mental health of young people of Generation Z), il progetto che è finanziato nell’ambito del Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027 e che è finalizzato al benessere psicologico delle nuove generazioni.L’incontro è stato ospitato dal Moxy Patra Marina di Patrasso e ha visto la partecipazione del Segretariato Congiunto del Programma, con laproject officer, il coordinatore e l’intero partenariato, e per l’Italia, del Comune di Nardò e dell’ONG Padre Gigi Movia ETS. Per la Grecia, invece, presenti il Corpo Ellenico degli Infermieri (HRBN) – Sezione Regionale 3 di Patrasso e la 6ª Autorità Sanitaria Regionale.

Il Comune di Nardò ha presentato lo stato di avanzamento delle attività realizzate negli ultimi mesi. L’Università del Salento (Dipartimento di Scienze Umane e Sociali) ha concluso una ricerca per la mappatura dei disturbi di salute mentale e dei livelli di resilienza tra giovani, studenti delle scuole secondarie di secondo grado e popolazione universitaria del territorio.Sulla base di tali evidenze, MEDEUR – Mediterraneo Centro Studi e Formazione ha completato il primo ciclo di 18 webinar, dedicato ai docenti delle scuole secondarie della provincia di Lecce, con oltre 100 partecipanti formati. L’iniziativa ha rafforzato le competenze del personale scolastico nel riconoscere precocemente segnali di disagio psicologico e nell’attivare i servizi territoriali. A ottobre, inoltre, è iniziato un secondo ciclo rivolto ai genitori, con l’obiettivo di raggiungere oltre 150 famiglie.

Tra i prossimi passi del progetto, la realizzazione della piattaforma digitale multilingue (in italiano, greco ed inglese) di HealthyMinds, che offrirà counselling a distanza, materiali informativi e orientamento verso i servizi, favorendo la diagnosi precoce anche nelle aree rurali.

HealthyMinds conferma così l’impegno del Comune di Nardò e dei partner greci e italiani nella costruzione di una rete transfrontaliera di prevenzione, ascolto e intervento a sostegno del benessere psicologico delle nuove generazioni.