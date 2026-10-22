Sicurezza sul territorio: l’Atc Lecce lancia l’appello per la segnalazione dei pozzi abbandonati

Ruffano – L’Ambito Territoriale di Caccia della provincia di Lecce lancia un’importante iniziativa di civiltà, sicurezza e tutela del territorio, chiamando a raccolta i cacciatori salentini nel ruolo di storiche e fondamentali sentinelle dell’ambiente. È da oggi attiva sul sito internet ufficiale dell’ATC Lecce una sezione interamente dedicata alla segnalazione dei pozzi abbandonati e delle cisterne scoperte presenti nelle nostre campagne.

Chi frequenta la campagna per passione e attività venatoria conosce bene i pericoli nascosti nel fango, tra la vegetazione fitta o nei terreni incolti. I pozzi artesiani o di raccolta aperti o mal protetti rappresentano una minaccia mortale non solo per l’incolumità dei cacciatori stessi e dei loro ausiliari, ma anche per la fauna selvatica che vi cade spesso senza via di scampo. Per questo motivo, la collaborazione diretta di chi vive quotidianamente il territorio rurale diventa un tassello decisivo per la prevenzione.

Il sistema di segnalazione è stato progettato per essere estremamente semplice, immediato e utilizzabile anche direttamente dal campo tramite smartphone. Attraverso la nuova area web, ogni cacciatore potrà geolocalizzare il pericolo inserendo le coordinate geografiche (rilevabili facilmente dalle comuni app di navigazione) o, in alternativa, fornendo una descrizione dettagliata della zona. Sarà inoltre possibile allegare una fotografia dello stato del pozzo. Ricevuti i dati, gli uffici dell’ATC provvederanno a inoltrare tempestivamente la documentazione alle autorità competenti per l’individuazione dei proprietari e l’immediata messa in sicurezza del sito.

Come effettuare la segnalazione sul sito dell’ATC Lecce:

Accedere alla sezione dedicata sul portale web dell’ente.

alla sezione dedicata sul portale web dell’ente. Inserire le coordinate geografiche o una descrizione precisa del luogo in cui si trova il pozzo scoperto.

o una descrizione precisa del luogo in cui si trova il pozzo scoperto. Caricare una foto dell’insidia per permettere una rapida valutazione del pericolo.

dell’insidia per permettere una rapida valutazione del pericolo. Inviare la segnalazione con un semplice clic, consentendo all’ATC di attivare i canali istituzionali e le autorità competenti.

“Invitiamo tutte le doppiette salentine a dimostrare, ancora una volta, il proprio profondo legame e rispetto per la nostra terra”, conclude la nota a firma del Presidente dell’ATC Lecce Dott. Nuzzaci. “Una mappa dettagliata e partecipata è lo strumento più efficace per bonificare le nostre campagne da trappole invisibili. Proteggere l’ambiente e i nostri fedeli compagni a quattro zampe è un dovere che spetta in primis a chi l’ambiente lo vive da protagonista“.