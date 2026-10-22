Regione Puglia, approvato il progetto FoodExp Skills 2026 per l’innovazione del turismo e dell’accoglienza

La Giunta regionale ha approvato il progetto “FoodExp Skills 2026: Laboratorio avanzato di studio, monitoraggio dei fabbisogni formativi e innovazione delle professioni turistiche”.

L’iniziativa rafforza il legame tra formazione e sviluppo turistico del territorio. Per la sua realizzazione sono stati destinati 85mila euro a valere sul Bilancio autonomo regionale 2026.

Il progetto si svolgerà nell’ambito della 9ª edizione del Forum Internazionale “FoodExp – Food Life Experience”, in programma a Lecce, presso il Chiostro dei Domenicani, dal 2 al 4 novembre 2026. Il tema centrale è “Matrix”, dedicato all’incrocio tra territori, culture e innovazione, nel rispetto della cucina italiana e del Made in Italy.

“FoodExp Skills 2026” rappresenta l’evoluzione dei percorsi di innovazione promossi dalla Regione Puglia per rinnovare l’offerta formativa nell’ambito dell’hospitality: prima con “Hackfest Hospitality Industry” nel 2024 e, successivamente, con “L’Hakhathon” nel 2025.

La Regione, pertanto, prosegue la sua attività di promozione che attraverso le edizioni passate, aveva già indicato come obiettivo prioritario attraverso la costruzione di una solida “cittadinanza turistica e dell’accoglienza” sottolineando, altresì, la necessità di strumenti di analisi avanzati per orientare le scelte formative.

Con l’edizione 2026 la Regione, intende compiere un passo ulteriore, superando la dimensione dell’evento fieristico o dell’hackathon creativo e diventando un vero “laboratorio sul campo” ufficiale ed evidence-based attraverso la rilevazione, con metodo, dei fabbisogni professionali del settore turistico ed enogastronomico e avviare la pre-validazione formale delle competenze.

L’identità del progetto si basa sull’individuazione di competenze specifiche, fondate su evidenze e non su indicazioni generiche. Saranno presenti, infatti, sessanta esperti profilati, divisi in tavoli tematici multidisciplinari che lavoreranno con il Kit Metodologico dell’Osservatorio Regionale. Dovranno mappare le competenze mancanti e definire il livello di complessità di ciascuna nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ/EQF). Le attività si svolgeranno a Lecce il 2 e 3 novembre, in sinergia con la Segreteria Tecnica dell’Osservatorio Regionale e i referenti tecnici delle strutture regionali competenti. Il Comitato Scientifico coinvolgerà anche i referenti di ARTI e ARPAL Puglia.

I tavoli non produrranno generici report sull’iniziativa. I risultati saranno documenti strutturati:

• le “Schede Profilo (Standard RRFP/QNQ)”;

• il “Dossier di Proposta di Aggiornamento del RRFP – Settore Ristorazione e Food”.

Questi documenti costituiranno l’input ufficiale per avviare l’iter amministrativo di aggiornamento d’ufficio del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) da parte della Direzione di Dipartimento.

Il progetto completa il percorso di riforma della Regione Puglia in materia di standard professionali e pre-validazione delle competenze, sulla scorta di un quadro normativo regionale che considera la valorizzazione del capitale umano un pilastro dell’azione di Governo.

L’eccellenza enogastronomica e turistica pugliese è un asset strategico per lo sviluppo socio-economico del territorio e affinché possa rafforzarsi il sistema di istruzione e formazione professionale deve offrire alle imprese risorse umane altamente qualificate, con percorsi allineati alle esigenze occupazionali e a un mercato globale in continua trasformazione.

Con “FoodExp Skills 2026”, la Regione Puglia prosegue sulla strada già tracciata. Il suo obiettivo è sostenere la crescita del turismo con un’offerta formativa costruita sulle competenze realmente richieste dalle imprese del settore.