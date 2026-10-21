Borgo Piave, l’ex caserma diventa casa: undici alloggi sociali (ma ci vuole una graduatoria), locali commerciali e verde

“Finalmente possiamo dire che quest’opera di importante riqualificazione è pronta per essere consegnata alla cittadinanza, dopo quattro anni di attese”. Alessio Poso, consigliere di Io Sud e delegato alle Marine, annuncia l’avvicinarsi della svolta per l’ex caserma della Marina militare di Borgo Piave. Il cantiere è al 90 per cento e la conclusione dei lavori è prevista entro il 31 dicembre 2026: nell’immobile troveranno spazio undici abitazioni ERS, quattro locali per attività e servizi e un’area verde liberamente accessibile. “Sono contento che lo spazio retrostante resterà aperto e fruibile a tutti: sono confortato dalla risposta degli uffici”, sottolinea Poso. Il progetto porterà a Lecce i primi alloggi Ers, di edilizia residenziale sociale. Una distinzione decisiva rispetto agli Erp, le tradizionali case popolari: queste abitazioni sono pensate per quella fascia di persone che ha un Isee più alto rispetto ai requisiti dell’edilizia popolare, ma non riesce comunque a sostenere un affitto ai prezzi di mercato. Per assegnarle serviranno quindi criteri specifici e una graduatoria nuova.



L’ufficio Casa sta predisponendo il primo bando comunale per questa tipologia di alloggi, che dovrà ottenere l’approvazione della Regione. Se ne è discusso nella commissione Urbanistica presieduta da Paolo Cairo, dove è emersa la necessità di far procedere insieme il completamento del cantiere e la preparazione degli atti. Antonio De Matteis, dalla minoranza, ha chiesto di anticipare i tempi per evitare che tra collaudo e assegnazioni trascorrano altri mesi. Il confronto con la Regione è già cominciato attraverso tavoli dedicati alla definizione del bando. Il dirigente Claudio Sanapo ha chiarito che la formula prevista è la locazione: al momento non è stata contemplata l’ipotesi dell’affitto con riscatto, sulla quale avevano chiesto informazioni i consiglieri. Anche l’indicazione di alloggi Erp comparsa sulla piattaforma Tuttogare, segnalata dal capogruppo di Lecce Città Pubblica, è stata ricondotta a un errore: si tratta di edilizia sociale, con un percorso di accesso distinto.

Intanto nell’ex struttura militare prosegue il montaggio degli infissi. I lavori erano partiti nell’agosto 2022 e hanno risentito dell’attesa dei pareri della Soprintendenza sulle cromie e sui serramenti. Oltre alle undici abitazioni, il complesso ospiterà un locale per la somministrazione, uno per l’assistenza fiscale ai residenti e due spazi commerciali. All’esterno saranno eliminate le mura che delimitano il parco e arriveranno alberature, aiuole, marciapiedi e parcheggi. Borgo Piave si prepara così a recuperare un luogo rimasto a lungo in attesa: la prossima scadenza riguarda il cantiere, ma il risultato si misurerà quando le case saranno abitate e il verde diventerà uno spazio quotidiano di incontro.