Borgo Piave, l’ex caserma della Marina rinasce: nuovi alloggi popolari al posto dell’abbandono

LECCE – Dove per anni c’erano degrado e abbandono, adesso prende forma un complesso destinato a diventare una risposta concreta all’emergenza abitativa. A Borgo Piave l’ex caserma della Marina Militare sta cambiando volto: le impalcature avvolgono ancora parte dell’edificio, ma i prospetti sono stati recuperati e gli spazi esterni iniziano già a mostrare il nuovo assetto, con aree pedonali e una zona giochi davanti alla struttura. È l’immagine di un cantiere che ha superato il 75 per cento di avanzamento e che punta a trasformare un immobile rimasto a lungo inutilizzato in nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.

“L’obiettivo è recuperare e rifunzionalizzare la struttura dell’ex caserma, trasformandola in patrimonio abitativo pubblico e restituendo allo stesso tempo una nuova funzione a un’area periferica delle marine leccesi – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Giordano Anguilla – Un progetto atteso soprattutto in una fase nella quale Lecce e il suo territorio costiero devono fare i conti con una crescente domanda di case popolari, con famiglie in difficoltà economica che attendono da anni l’assegnazione di un alloggio e per le quali la disponibilità di nuove abitazioni rappresenta la possibilità di recuperare condizioni di vita dignitose. Abbiamo lavorato a lungo per recuperare il tempo perso

Infatti al momento della nostra entrata in carica i tempi del cronoprogramma erano ben lontani dall’essere rispettati”.

L’intervento rientra nel programma “Città RuraLe”, finanziato nell’ambito del Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Il quadro economico complessivo ammonta a 3 milioni e 500mila euro e il progetto prevede la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione dell’ex caserma, con una destinazione precisa: alloggi ERP e attività per la rivitalizzazione di Borgo Piave.

Un recupero che assume un significato ancora più forte in una fase in cui Lecce e le sue marine fanno i conti con una crescente emergenza abitativa. Sono numerose le famiglie in condizioni economiche difficili che attendono da anni l’assegnazione di una casa popolare. Il recupero dell’ex struttura militare, quindi, non rappresenta soltanto un intervento edilizio, ma la possibilità di rimettere sul mercato pubblico nuovi alloggi e restituire dignità abitativa a nuclei familiari rimasti a lungo in graduatoria.

Il progetto esecutivo è stato approvato nel luglio 2021. La gara è stata aggiudicata nell’aprile 2022 alla G.M.A. Costruzioni Srl di Afragola, in provincia di Napoli, che aveva offerto un ribasso del 27,472 per cento. L’importo netto contrattuale iniziale era di poco superiore a 2 milioni di euro, oltre Iva. I lavori sono stati consegnati nell’agosto 2022 e successivamente una perizia di variante ha portato l’importo netto contrattuale a circa 2 milioni e 62mila euro.

Il percorso, però, non è stato semplice. A ricostruirlo è il consigliere comunale Alessio Poso, consigliere delegato alle marine: “Il progetto si chiamava città rurale e risale all’amministrazione Perrone: è stato necessario superare molti ostacoli e adeguare tutto ai pareri della Soprintendenza. Infissi, tapparelle, prospetto: è stato necessario rimodulare tutto”.

Una serie di modifiche che ha inciso sui tempi, ma che si è resa necessaria per adeguare l’intervento alle prescrizioni ricevute.

Adesso il cantiere è entrato nella fase avanzata. La determinazione comunale del 10 agosto certifica che è stato realizzato oltre il 75 per cento delle opere complessivamente appaltate, mentre l’ultimo stato di avanzamento approvato, riferito ai lavori eseguiti fino al 20 aprile scorso, riportava opere per oltre 1,89 milioni di euro lordi.

Il cambiamento è già evidente. La vecchia caserma, per anni simbolo di abbandono, sta tornando ad avere una funzione e una prospettiva. Quando i lavori saranno completati, Borgo Piave potrà contare su nuovi alloggi pubblici e su spazi riqualificati capaci di riportare vita in un’area periferica delle marine leccesi. Un recupero urbanistico, ma soprattutto sociale, atteso da chi una casa continua ad aspettarla da troppo tempo.