Borgo Piave, l’ex scuola rurale verso la rinascita: Poso: “Acceleriamo per dare nuova vita a un’area abbandonata”

LECCE – “Siamo molto soddisfatti che l’iter per la rinascita dell’ex scuola rurale ora vada avanti speditamente. La riqualificazione delle marine è un punto importante del nostro programma. Stiamo accelerando per poter dare nuova vita a un’area che per tanti anni è rimasta nel degrado e nell’abbandono”. Alessio Poso, consigliere comunale di “Io Sud” delegato alle marine, commenta così il nuovo passo avanti compiuto dal progetto per il recupero dell’ex scuola rurale di Borgo Piave, a Frigole. Un immobile rimasto per lungo tempo inutilizzato e segnato anche dall’occupazione abusiva, che ora il Comune punta a trasformare in un polo con funzioni sociali, culturali e ricettive attraverso un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro.

La giunta guidata dalla sindaca Adriana Poli Bortone ha approvato l’8 agosto il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, dando il via alla fase che dovrà condurre all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere. Il Pfte era stato verificato il 26 giugno e successivamente validato, il 29 luglio, dal Responsabile unico del progetto.

Il percorso non è stato semplice. Uno dei principali problemi da risolvere era rappresentato proprio dall’occupazione abusiva dell’ex scuola da parte di alcuni nuclei familiari, tra i quali erano presenti minori e persone sottoposte a misure coercitive di custodia cautelare. Una situazione che aveva reso necessario avviare le procedure per lo sgombero e per recuperare la piena disponibilità del bene, condizione indispensabile per procedere alla sua riqualificazione.

Il finanziamento da 1,7 milioni risale al 2022 ed è inserito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo Brindisi-Lecce-Costa Adriatica. Inizialmente le risorse erano destinate anche al recupero dell’edificio dell’idrovora di Frigole, nell’ambito del progetto dell’Ecomuseo delle Bonifiche. Le condizioni strutturali dell’idrovora, rivelatesi più problematiche del previsto, insieme alle difficoltà legate alla disponibilità del complesso, hanno però indotto Palazzo Carafa a rivedere l’intervento. Nel 2025 il Comune ha quindi chiesto di concentrare l’intera somma sull’ex scuola rurale di Borgo Piave, rimodulazione che ha ottenuto il definitivo via libera della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel dicembre dello stesso anno.

Il progetto prevede il recupero dell’edificio esistente senza nuove costruzioni e con la salvaguardia delle sue caratteristiche architettoniche. Al piano terra troveranno spazio ambienti polifunzionali, laboratori, una sala riunioni, un piccolo bar e un’area espositiva dedicata alla memoria e alla storia del borgo. Al primo piano nascerà invece un ostello da 14 posti letto, distribuiti in quattro camere con bagno privato, una delle quali accessibile alle persone con disabilità, oltre a una sala comune con cucina.

L’intervento comprenderà anche copertura, terrazza, facciate, infissi, pavimentazioni e intonaci, oltre al rinnovo degli impianti elettrici, idrici e di climatizzazione e all’installazione di sistemi antintrusione e fotovoltaici. Particolare attenzione sarà dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche con ascensore, rampa, percorsi accessibili, servizi adeguati, segnaletica inclusiva e percorsi tattili. Sarà riqualificata anche l’area esterna, con il recupero del cancello storico e delle recinzioni, la sistemazione del verde e dei percorsi pedonali, sei posti auto, rastrelliere per biciclette, panchine e il recupero del forno esistente.

Con l’approvazione del Pfte e dello schema di capitolato speciale si può ora procedere verso la gara. La formula scelta è quella dell’appalto integrato, con l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori. Toccherà agli uffici comunali predisporre gli atti successivi e avviare la procedura per individuare l’operatore economico. Per l’ex scuola rurale di Borgo Piave si avvicina così la fine di una lunga stagione di abbandono e l’inizio di una nuova destinazione al servizio della marina e della comunità, con ostello e locali polifunzionali.