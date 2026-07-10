Borgo Piave cambia volto: l’ex scuola rurale sarà trasformata in un ostello con spazi per la comunità

FRIGOLE (LECCE) – L’ex scuola rurale di Borgo Piave si avvicina a una nuova destinazione d’uso e si prepara a diventare un ostello moderno affiancato da servizi dedicati alla comunità locale. La commissione congiunta Urbanistica e Lavori Pubblici di Palazzo Carafa, ieri mattina, ha espresso parere favorevole alla proposta con 19 voti, senza alcun voto contrario o astensione, aprendo così la strada al successivo passaggio in Consiglio comunale, previsto prima della pausa estiva e considerato ormai una formalità dopo il consenso unanime registrato in commissione.

L’intervento, illustrato dal dirigente del Settore Lavori Pubblici Giovanni Puce, prevede un investimento di circa 1,7 milioni di euro destinato al recupero dell’immobile situato nella marina di Frigole. L’obiettivo è quello di restituire nuova vita alla storica struttura trasformandola in un “ostello-community hub”, capace di coniugare accoglienza turistica e servizi per il territorio. Il progetto rientra in una strategia più ampia che punta a creare una rete di ospitalità lungo la costa leccese insieme all’ostello di San Cataldo e a Masseria Paladini, offrendo un sistema integrato rivolto sia ai visitatori sia ai residenti.

Per rendere possibile il nuovo utilizzo dell’edificio sarà modificata la destinazione urbanistica, che passerà dalla zona F11 alla F27. Una scelta tecnica che consente di evitare il ricorso a una variante urbanistica vera e propria, riducendo così i tempi dell’iter amministrativo, pur rendendo necessario il voto del Consiglio comunale per ratificare il cambio di classificazione.

Il progetto prevede il recupero completo dell’ex scuola, comprese le aree esterne. Gli ambienti del piano terra saranno destinati ad attività collettive, laboratori e servizi aperti alla cittadinanza, mentre il primo piano ospiterà le camere dell’ostello e tutti gli spazi funzionali all’accoglienza. Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità, con l’installazione di un ascensore e l’eliminazione delle barriere architettoniche, così da rendere la struttura pienamente fruibile.

L’amministrazione comunale punta ora a chiudere rapidamente il percorso amministrativo per poter bandire la gara d’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Rispettare il cronoprogramma è infatti fondamentale per non compromettere le scadenze fissate dal Contratto istituzionale di sviluppo, che finanzia l’intervento e impone tempi rigorosi per l’avvio delle opere. L’ex scuola rurale di Borgo Piave si prepara così a diventare un nuovo punto di riferimento per l’ospitalità e la valorizzazione del litorale leccese, con una struttura pensata per coniugare turismo sostenibile e servizi di prossimità.