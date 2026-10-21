Governo promette un miliardo ai camionisti, ma i blocchi continuano in Campania,Puglia e Calabria

Un impegno immediato di 480 milioni con la promessa di arrivare ad oltre un miliardo: ma i blocchi degli autotrasportatori vanno avanti in Calabria, Puglia e Campania. Revocano il fermo, invece, i tir siciliani.

“E’ l’inizio di un percorso”, afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo il doppio incontro di ieri a Milano, prima con le associazioni di categoria e poi con alcuni autonomi del settore. “Sbloccare un miliardo abbondante di risorse, che per motivi burocratici erano e sono ancora bloccati, e cercare altri 100-150 milioni di risorse aggiuntive, sono una prima risposta”, sottolinea il ministro. Salvini ricorda anche che per il 27 ottobre è previsto un secondo tavolo, questa volta al Mit, “dove faremo la fase 2 e verificheremo l’avvio dei pagamenti su cui ci siamo impegnati oggi”.

Nel dettaglio, la dotazione destinata ai contribuiti è salita da 430 a 480 milioni, illustra il viceministro al Mit Edoardo Rixi, e riguarda “tutte le domande che sono arrivate fino ad agosto”. Poi verranno messe “nuove risorse su settembre-ottobre”, mentre “il credito d’imposta ci sarà nel 2027″. Oltre 150 milioni di nuove risorse saranno, poi, allocate tra il credito d’imposta sull’autotrasporto e il tema dell’Ets per “sterilizzare l’aumento dei costi dei noli marittimi”. Quindi c’è “anche lo sblocco dei 590 milioni del rinnovo del parco mezzi”, aggiunge Rixi.

Le associazioni dell’autotrasporto definiscono “positivi gli impegni annunciati dal ministro Salvini”, ma proseguiranno “nella vigilanza affinché gli impegni si trasformino immediatamente in provvedimenti concreti”, sottolineano Unatras, Fai, Anita, Confartigianato Trasporti, Assotir, Fiap, Cna Fita, Sna Casartigiani, Fedit, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi in una nota unitaria.