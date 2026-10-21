Fitto: “Ora c’è un percorso chiaro per la competitività del settore pesca”

BRUXELLES – “Il settore della pesca e dell’acquacoltura in Europa è fondamentale per la prosperità e l’identità delle nostre comunità costiere. Con la nostra Visione 2040, stiamo tracciando un percorso chiaro verso un settore competitivo, sostenibile e pronto per il futuro”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, presentando la ‘Visione Ue al 2040 per la pesca e l’acquacoltura’.
“Sostenendo l’innovazione, rafforzando la resilienza, promuovendo pari opportunità e salvaguardando le nostre risorse naturali, vogliamo garantire che la pesca e l’acquacoltura continuino a fornire alimenti di qualità, posti di lavoro di qualità e valore a lungo termine per i cittadini di tutta l’Unione europea”, ha aggiunto.
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