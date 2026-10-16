“Hans e Gre” di Teatro Caverna apre Fuochi Comuni la stagione teatrale di Ultimi Fuochi

SPONGANO (Lecce) – Domenica 18 ottobre alle 17.30, riparte Fuochi Comuni, la stagione teatrale di Ultimi Fuochi, presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano.

Ad aprire la programmazione sarà lo spettacolo Hans e Gre di Teatro Caverna, una rilettura di una delle fiabe più celebri della tradizione, capace di parlare a grandi e piccoli attraverso le paure, le fragilità e il coraggio di affrontare l’ignoto.

– Lo spettacolo è consigliato a partire dai 6 anni.

Hansel e Gretel è una delle più note fiabe dei Grimm, ma pochi sanno che è anche una sulle quali, nel corso delle varie versioni, i due fratelli hanno operato i maggiori interventi letterari. Si tratta infatti di una fiaba cupa, che inizia con l’abbandono di due bambini, che affronta alcune delle più grandi paure: il buio, la solitudine, il venire mangiati. Eppure, il senso di ogni fiaba si basa proprio sulla possibilità per ogni bambino piccolo e indifeso di attraversarla e di scoprire di essere portatore di una grande forza che condurrà al lieto ritorno non a un castello, ma semplicemente alla propria casa. Hansel è grande e grosso, fa il duro per nascondere le proprie paure. Quasi che la paura lo rendesse un po’ meno uomo, quasi che il proprio limite fosse un ostacolo. Gretel piange. Gretel pensa che in fondo non è capace, glielo dicono tutti. Lei la paura la mostra sempre (troppo?) e non crede di poterla superare. Entrambi capiranno che solo accogliendo ciò che sentono come il loro limite potranno sconfiggere quella strega che li vuole mangiare e tornare a casa un po’ più saggi.

TEATRO CAVERNA è un’associazione culturale nata nel 2002 che si occupa prevalentemente di attività teatrali ma che ha da sempre impegnato le proprie forze anche in altri settori artistici. Nel 2018 ha trovato casa nel quartiere di Grumello al Piano dove gestisce uno spazio del Comune di Bergamo e lavora per costruire relazioni e occasioni d’incontro.

18 ottobre – h 17.30

Centro di Aggregazione Giovanile – Spongano

TEATRO CAVERNA

HANS E GRE

consigliato per un pubblico dai 6 anni in su

La prenotazione è gradita.