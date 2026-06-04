Tre giorni di teatro gratuito per bambini dai 3 ai 5 anni a Spongano con “La Leggenda di Colapesce”

SPONGANO (Lecce) – Si conclude con un nuovo appuntamento di A piccoli passi in teatro la stagione teatrale Fuochi Comuni 25/26, curata da Ultimi Fuochi Teatro presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano. Il 5, 6 e 7 giugno andrà in scena uno spettacolo – laboratorio gratuito dedicato a bambini e bambine dai 3 ai 5 anni e alle loro famiglie.

Ideato da Ultimi Fuochi Teatro, il format nasce con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al linguaggio teatrale attraverso un’esperienza coinvolgente, partecipata e a misura d’infanzia. In questo nuovo percorso i bambini incontreranno la suggestiva leggenda di Colapesce, il ragazzo che amava il mare più di ogni altra cosa e che, secondo l’antica tradizione siciliana, vive ancora oggi nelle profondità marine sostenendo un’isola fragile e preziosa. Una storia senza tempo che racconta il coraggio, il sacrificio e l’amore per la propria terra.

Come negli altri appuntamenti del ciclo A piccoli passi in teatro, l’esperienza sarà preceduta da una fase laboratoriale pensata per preparare bambini e adulti all’incontro con la narrazione scenica. Attraverso giochi teatrali e attività partecipative, i piccoli spettatori saranno accompagnati all’ascolto e all’immaginazione, mentre i genitori saranno coinvolti in un percorso condiviso di scoperta e relazione.

L’iniziativa è realizzata da Ultimi Fuochi Teatro nell’ambito del progetto “Orizzonti – Comunità Educante”, promosso dal Coordinamento Pedagogico Territoriale del Comune di Spongano, con l’obiettivo di sostenere percorsi educativi e culturali rivolti all’infanzia e alle famiglie, valorizzando il teatro come spazio di crescita, incontro e partecipazione.

A piccoli passi a teatro – La leggenda di Colapesce

5 – 6 giugno ore 18 | 7 giugno ore 10:30

Centro di Aggregazione Giovanile – via Pio XII – SPONGANO (LE)

a cura di Ultimi Fuochi Teatro

con Alessandra Crocco, Noemi Corrado, Gabriele Marzo, Pierpaolo Marzo e Matteo Rini