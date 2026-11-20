SPONGANO (Lecce) – Due storie diverse, due epoche lontane, un unico filo conduttore: il potere del teatro di raccontare, emozionare e aprire nuove prospettive sul mondo. La stagione teatrale Fuochi Comuni di Ultimi Fuochi Teatro prosegue con un nuovo fine settimana di appuntamenti, sabato 21 e domenica 22 novembre, al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (Le) all’insegna della memoria, del coraggio e dell’immaginazione.

Ad aprire il weekend, sabato 21 novembre alle ore 20.30, sarà Cartavelina – Matthias Sindelar, il calciatore che sfidò il nazismo, della compagnia Ferrari/Coccia, spettacolo di e con Gaetano Coccia.

È la storia di un uomo che scelse di non piegarsi alla propaganda, anche quando farlo significava sfidare il potere. Matthias Sindelar, considerato uno dei più grandi calciatori della sua epoca, era conosciuto come il “Mozart del calcio” per la sua straordinaria eleganza sul campo e come “Cartavelina” per il fisico esile. Nel 1938, dopo l’annessione dell’Austria alla Germania nazista, durante una partita organizzata per celebrare l’Anschluss, Sindelar compie un gesto destinato a diventare simbolico: segna un gol e rifiuta, insieme al compagno Karl Sesta, di eseguire il saluto nazista.

Un gesto semplice, ma potentissimo, che trasforma una partita di calcio in una dichiarazione di libertà. Pochi mesi dopo, Sindelar viene trovato morto nella propria abitazione insieme alla compagna, in circostanze mai del tutto chiarite.

Attraverso la sua vicenda, Cartavelina porta in scena il rapporto tra individuo e Storia, raccontando il coraggio di una scelta personale in un tempo in cui anche un gesto poteva diventare un atto di resistenza.

Lo spettacolo nasce dall’incontro artistico tra Gaetano Coccia, Davide Ferrari e Claudio Sanfilippo, e intreccia teatro, scrittura e musica in un linguaggio che alterna ironia e profondità, tradizione e sperimentazione, lasciando spazio alla contaminazione tra differenti forme espressive.

Domenica 22 novembre, alle ore 19, il palcoscenico si trasformerà invece in un viaggio nell’immaginazione con Collodi 200, creazione originale di Ultimi Fuochi Teatro dedicata al bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

Uno spettacolo pensato per bambine e bambini dai 6 anni in su, ma capace di coinvolgere anche gli adulti, invitati a riscoprire uno degli autori più amati della letteratura italiana.

Pinocchio sarà il punto di partenza, ma non l’unica destinazione. La compagnia, che da tempo coltiva un rapporto speciale con l’universo di Collodi, torna a esplorarne la scrittura allargando lo sguardo oltre le avventure del celebre burattino. Dalla biografia dell’autore agli scritti meno conosciuti, dai personaggi dimenticati alle storie che popolano il suo immaginario, Collodi 200 diventa una festa teatrale dedicata alla fantasia e alla straordinaria vitalità delle sue creazioni.

Un’occasione per scoprire quanto ancora abbia da raccontare Collodi, per ritrovare la meraviglia delle sue storie e lasciarsi sorprendere da un mondo in cui l’infanzia, con la sua energia irriverente e incontenibile, diventa protagonista.

Dalla disobbedienza coraggiosa di un calciatore alla fantasia senza confini di un grande scrittore: il nuovo weekend di Fuochi Comuni mette al centro due modi diversi di immaginare la libertà. Quella di chi non si piega davanti alla Storia e quella di chi, attraverso le storie, continua a far sognare generazioni di lettori.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

È possibile prendere il biglietto anche sul posto, in contanti.

tel. 3881271999 – infoultimifuochi@gmail.com