Il sogno continua, Giacomo Calò ai live show

Prosegue il cammino di Giacomo Calò a X Factor 2026. Nella puntata andata in onda ieri sera su Sky e Now, il giovane neretino prodigio della musica è stato scelto da Francesco Gabbani per la sua squadra e parteciperà quindi ai Live Show. Con lui nel team anche la diciottenne genovese Alice Fregoso e la rockband Scraffs.
Giacomo Calò, approdato alle Last Call grazie a un X Pass, ha interpretato magistralmente Wish You the Best di Lewis Capaldi.
I Live Show saranno in onda da giovedì prossimo (22 ottobre). E ancora una volta Nardò sarà protagonista del talent show della musica più famoso.
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