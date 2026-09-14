XFactor, Nardò fa il tifo per Giacomo Calò

NARDO‘ (Lecce) – Nardò e i neretini hanno il batticuore per Giacomo Calò, il 23enne impegnato a XFactor 2026, il più famoso e importante dei talent show musicali italiani. Nei giorni scorsi la splendida esibizione alle audition del programma televisivo (in onda su Sky e Tv8 e in streaming su Now), una sontuosa interpretazione di Beautiful things di Benson Boone, lo ha proiettato alla seconda fase della gara, i bootcamp che vedremo in tv a partire dal 1° ottobre. I quattro giudici, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama, senza alcuna esitazione, hanno emesso unanimemente il verdetto del “sì” che gli è valso il passaggio alla prossima fase.

Giacomo è neretino doc e ha Nardò nel cuore. Dopo la gavetta del pianobar ha ora la meritatissima occasione del palcoscenico di XFactor. Dalla sua una voce pazzesca e, come si è visto in tv e all’infinito sui social network, una innata capacità di stare davanti al pubblico e alle telecamere. E, naturalmente, ha anche il tifo, della sua città. Giacomo Calò è l’unico concorrente pugliese di questa edizione del programma.