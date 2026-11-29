NARDÒ – Cinque candidati in campo, un sesto possibile e due fronti politici divisi. Nardò è il paese più popoloso e importante nello scacchiere politico dopo Lecce e la partita si fa molto più complessa del previsto, con le classiche coalizioni spaccate. La corsa per il dopo Pippi Mellone si allarga e, a mesi dalle comunali del 2027, il ballottaggio diventa uno scenario sempre più concreto. A destra, una parte dell’elettorato guarda alla maggioranza uscente, che ha scelto la vicesindaca Maria Grazia Sodero, mentre Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati puntano su Giampiero Lupo. Nel centrosinistra, Prossima e Pd sostengono Antonella Vergari, ma Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle e dissidenti della sinistra valutano una candidatura alternativa. A rendere ancora più aperta la partita per Palazzo Personè ci sono le corse autonome di Giulia Puglia e Paola Mita.

Sodero raccoglie l’eredità amministrativa di Mellone e parte con lo schieramento più numeroso, forte di undici liste civiche. La vicesindaca e assessora al Welfare può contare sulla rete costruita dalla maggioranza in dieci anni di governo cittadino e su una coalizione trasversale, che riunisce sensibilità politiche diverse sotto simboli civici. Lupo schiera invece cinque liste, con una parte consistente del centrodestra e il contributo di alcune realtà civiche. Con lui ci sono Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati di Maurizio Lupi, oltre a esponenti di peso come Saverio Congedo, Paride Mazzotta, Dino Basile, Francesca Ozza e Antonio Gabellone. La divisione si misurerà soprattutto sulla capacità dei due schieramenti di mobilitare un elettorato che, almeno in parte, è lo stesso.

Sul fronte progressista, la candidata è Antonella Vergari, medico, indicata da Prossima, il movimento vicino al presidente della Regione Antonio Decaro, e sostenuta dal Pd, da Europa Verde e da realtà civiche. Sinistra Italiana ha scelto di restare fuori dalla coalizione, contestando il percorso che ha portato alla scelta della candidata. Da quella frattura potrebbe nascere una proposta autonoma, con i pentastellati e gli esponenti della sinistra contrari a sostenere Vergari. Se l’intesa maturasse, anche a sinistra la divisione si tradurrebbe in due candidature sulla scheda.

Intanto, attorno a Vergari si è accesa la polemica sugli striscioni comparsi in città. “Noi Nardò ai neretini, voi Nardò Bene Comune, … di Maglie”, si legge in uno di quelli esposti nelle scorse ore. Il gioco di parole sembra chiamare in causa l’omonima esperienza politica cittadina e alludere al rapporto tra la candidata e Raffaele Fitto. Vergari si candidò alle regionali del 2020 in una lista a sostegno di Fitto, un precedente che alcuni detrattori rileggono oggi come il segno di un legame ancora politico. Lo striscione agita così il tema dell’autonomia delle scelte cittadine, contrapponendo le decisioni maturate a Nardò agli equilibri che, secondo chi ha esposto il messaggio, verrebbero dettati da fuori. “A Nardò ormai siamo abituati da anni al folklore. Tra me e Fitto c’è un’amicizia personale che risale a quando abitavo a Maglie. Questa iniziativa mi fa sorridere e vado avanti con i progetti per la città”, replica Vergari.

A completare il quadro ci sono Paola Mita, che ha lasciato Forza Italia e correrà con una lista di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, e Giulia Puglia, ex assessora della giunta Mellone, che ha scelto di presentarsi con un progetto autonomo. La prima apre un altro fronte a destra, la seconda porta nella sfida per la successione una candidatura maturata dopo il distacco dall’attuale amministrazione. Con cinque nomi già in corsa e la possibilità che se ne aggiunga un sesto, il primo turno potrebbe servire soprattutto a decidere chi si contenderà il Comune al secondo.