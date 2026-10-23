Giacomo Calò incanta ancora a X Factor e Nardò fa il tifo in piazza

NARDO‘ (Lecce) – Nessun problema al primo “live”di X Factor 2026 per Giacomo Calò che canta, emoziona il pubblico in studio e a casa e incassa il diritto a partecipare al prossimo round delle esibizioni dal vivo del talent show. Nella puntata andata in onda ieri sera su Sky e su NowTv, il prodigio neretino della musica ha interpretato Ordinary di Alex Warren, un’altra prova impeccabile che ha “scaldato” tutti, compreso il pubblico che in piazza Salandra ha seguito la puntata dal maxischermo allestito dall’amministrazione comunale. A Giacomo sono arrivati anche i complimenti di Jake La Furia, uno dei giudici del talent.

Calò prosegue dunque il suo viaggio a X Factor 2026 e si prepara al secondo atto dei Live Show. La sua squadra, capitanata da Francesco Gabbabi, perde Alice Fregoso, la prima eliminata. Ma l’X Pass di Giorgia consente il rientro in gara di Teo Bok, che farà parte proprio dello stesso team di Giacomo Calò. Prossimo appuntamento giovedì 29 ottobre e, se il meteo lo consentirà, ci sarà la possibilità di seguire di nuovo X Factor in piazza Salandra e di fare il tifo per il giovane fuoriclasse neretino della musica.

“Primo live andato – ha scritto Giacomo Calò questa mattina su Instagram – che emozione incredibile. Grazie per il vostro supporto, credetemi si sentiva arrivare fin sopra al palco. E ora avanti con il prossimo. Vi voglio bene”.