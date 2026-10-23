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Giacomo Calò incanta ancora a X Factor e Nardò fa il tifo in piazza

Nessun problema al primo “live” per il giovane neretino, che ha cantato Ordinary “Grazie per il vostro supporto, si sentiva fin sopra al palco. E ora avanti con il prossimo”

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