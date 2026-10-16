L’ascesa dell’Indie Dance, il successo del dj salentino Blakr e il nuovo format “Stranger that”

C’è un nuovo battito che sta riconquistando i dancefloor globali, spostando il baricentro dell’elettronica verso sonorità più ipnotiche, oscure e cinematiche. L’Indie Dance non è più una nicchia per intenditori, ma la vera e propria nuova frontiera della musica da club e festival internazionali. Un genere capace di fondere la cupezza post-punk, le pulsazioni analogiche della synth-wave e la cassa dritta della house music, creando un’ibridazione stilistica che sta ridefinendo il concetto stesso di pista da ballo. In questo scenario in fermento si inserisce Blakr, nome d’arte di Salvatore Elia, produttore e dj salentino che sta facendo parlare di sé sulla scena elettronica. Il suo ultimo brano, “In The Kasbah”, uscito pochi giorni fa con l’etichetta canadese “Omada Refords” e supportato da superstars come Luciano, Meduza e Fideles, sta già facendo registrare ottimi risultati, volando dritto nella Top 10 di Beatport.

“In The Kasbah”: tra suggestioni mediorientali e groove implacabili

“In The Kasbah”, uscito in tutte le piattaforme digitali, è un viaggio sonoro che cattura l’ascoltatore fin dalla prima battuta. Il brano unisce un fascino misterioso e suggestivo — che evoca le atmosfere calde e labirintiche delle notti mediorientali — a una struttura ritmica pensata rigorosamente per i club. Synth avvolgenti, linee di basso profonde e un groove implacabile rendono la traccia l’arma perfetta per i dj set, ideale sia per le fasi di apertura che per ipnotizzare il dancefloor nelle ore più calde della notte.

La nuova frontiera live: arriva “Stranger that”

Proprio sull’onda di questa crescita esponenziale dell’Indie Dance, Blark sta lanciando un nuovo format musicale dal nome “Stranger that”. Dedicato interamente alla scena Indie e House, il progetto è pensato per essere ospitato dai club più esclusivi, distinguendosi nettamente dalle proposte tradizionali grazie a una cura sartoriale della direzione artistica e a una identità visiva fortemente caratteristica e immersiva. Il successo immediato su Beatport e il lancio di questo nuovo format confermano la visione artistica in continua evoluzione di Blakr, capace di intercettare perfettamente il gusto di un pubblico alla ricerca di sonorità ricercate ma dal forte impatto fisico. L’Indie Dance continua la sua marcia trionfale, e progetti come “In The Kasbah” e “Stranger that” dimostrano che la frontiera della musica elettronica è più viva e pulsante che mai.