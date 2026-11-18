LECCE – È uno degli appuntamenti più attesi della stagione e uno degli eventi che, più di ogni altro, accompagna il pubblico della Camerata Musicale Salentina verso il Natale. Domenica 20 dicembre il Teatro Apollo di Lecce accoglierà i Baltimora Gospel Singers, protagonisti dell’edizione 2026 di American Christmas Gospel, l’appuntamento dedicato alla grande tradizione musicale afroamericana.

Per l’occasione, l’evento sarà proposto eccezionalmente in due turni, alle ore 18 e alle ore 21, trasformando il Teatro Apollo in un grande luogo di festa, musica e condivisione.

Direttamente da Baltimora, Maryland, i Baltimora Gospel Singers rappresentano una delle espressioni più significative della tradizione gospel contemporanea. Il gruppo fa parte della formazione diretta e prodotta dal celebre Eric Waddell, musicista e direttore degli Abundant Life Singers, realtà di riferimento del gospel americano.

Il loro sound nasce dall’incontro tra potenti voci soliste, armonie corali, ritmi trascinanti e arrangiamenti di grande energia, mantenendo al tempo stesso intatto il legame con la tradizione del gospel. Un linguaggio musicale capace di passare dalla spiritualità più intensa alla dimensione festosa e coinvolgente dello spettacolo, fino a conquistare anche chi si avvicina per la prima volta a questo repertorio.

Nel corso della loro attività, i Baltimora Gospel Singers hanno condiviso il palcoscenico con alcune delle più importanti figure del gospel internazionale, tra cui Timothy Wright, Hezekiah Walker, BeBe & CeCe Winans, Marvin Sapp, Vashawn Mitchell, Vanessa Bell Armstrong, Charles Jenkins, Dorothy Norwood, Keith Pringle e Dottie Peoples.

Un percorso che li ha portati anche su alcuni dei palcoscenici più prestigiosi degli Stati Uniti: dal Bobby Jones Gospel alla partecipazione al Gospel Heritage Month presso il Kennedy Center di Washington, fino all’esibizione per l’inaugurazione del nuovo palazzo presidenziale nel gennaio 2017. Il gruppo ha inoltre portato la propria musica in numerosi Stati americani, diffondendo il messaggio evangelico che costituisce il cuore della tradizione gospel.

Ad accompagnare il pubblico verso il Natale sarà dunque uno spettacolo fatto di voci, ritmo, energia e spiritualità, nel quale la musica diventa esperienza collettiva e il pubblico è parte integrante della serata. Un concerto pensato per coinvolgere, emozionare e far vivere tutta la forza della tradizione gospel americana, con quella straordinaria capacità di trasformare una sala da concerto in un luogo di festa.

Con American Christmas Gospel, la Camerata Musicale Salentina rinnova così uno degli appuntamenti più amati dal pubblico, affidandolo quest’anno a una formazione di grande esperienza e carisma internazionale.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PREZZI BIGLIETTI – FASCIA B (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 33, Ridotto* € 30, Convenzioni** € 25, Speciale*** € 20

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 20

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzioni** € 20, Speciale*** € 15

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 15

Loggione: Intero € 17, Ridotto* € 15, Speciale*** € 10

Laboratorio: Bambino € 10 e Adulto con tariffa Convenzioni

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 57^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 26-27 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico. Contattaci!

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655 per prenotazione verifica della disponibilità.

CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

Acquista con Carta del Docente e Carte della Cultura presso i nostri uffici o via email! Scegli come esercizio “Fisico” e come categoria “Spettacoli dal vivo” per Carta del Docente e “Concerti” per Carta della Cultura e Carta del Merito.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! La Camerata organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 5 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 13 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo e con uno sconto per l’accompagnatore, che avrà diritto alla tariffa Convenzioni.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.