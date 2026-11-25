LECCE – Giovedì 26 novembre a Lecce due manifestazioni rileggono le tradizioni musicali del Mediterraneo. Alle 19:30 nel Centro Culturale Mediterranea (Palazzo dei Celestini) il festival MareAperto accosta il teatro e la canzone partenopea di Loro di Napoli alle sonorità pugliesi e mediterranee di Confini Labili. Alle 20:00 alle Officine Cantelmo la cantante salentina Maria Mazzotta presenta Onde, il disco in cui intreccia canto popolare e post-rock, dopo un incontro con il pubblico su migrazioni e accoglienza per il progetto “Strumenti di pace. Suoni e storie dal Mediterraneo.

LECCE | Il progetto “Onde” della cantante salentina Maria Mazzotta per “Strumenti di pace”

Il suo ultimo disco racconta il movimento del mare, dal tormento che comporta navigarlo al sollievo che regala, alla fine, ogni approdo. Giovedì 26 novembre (ore 20:00 | ingresso 7 euro in prevendita su Dice.fm, 10 euro al botteghino) alle Officine Cantelmo di Lecce la cantante salentina Maria Mazzotta sarà protagonista del nuovo appuntamento di “Strumenti di pace. Suoni e storie dal Mediterraneo”. La rassegna di concerti, conversazioni, testimonianze, laboratori, visite guidate promossa da Uasc, in partenariato con Coolclub e Tarantarte e in collaborazione con numerose realtà del territorio, con il sostegno della Regione Puglia, nell’ambito dell’avviso “Iniziative per la Pace e lo Sviluppo delle Relazioni tra i Popoli del Mediterraneo”, propone infatti una serata, realizzata con il supporto di NuovoImaie, dedicata a Onde, il più recente progetto di una delle voci più apprezzate della musica popolare italiana nel mondo. Pubblicato nel 2024 da Zero Nove Nove e vincitore del Premio Loano come migliore produzione discografica dell’anno, l’album accosta il repertorio tradizionale al post-rock, con le chitarre elettriche di Ernesto Nobili e le percussioni di Cristiano Della Monica. “La furtuna”, brano d’apertura della tradizione salentina riletto in chiave psichedelica, evoca la sorte di chi perde la vita nel tentativo di raggiungere l’altra sponda. In “Sula nu puei stare” il desert blues del chitarrista nigerino Bombino incontra la pizzica e la bulería andalusa. La tromba di Volker Goetze accompagna “Canto e sogno”, scritto con Silvia Guerra, sulla difficoltà di lasciar andare le persone che entrano nella nostra esistenza. Il cd rende omaggio anche a Daniele Durante, Gigi Chiriatti, Rosa Balistreri e Roberto De Simone. Prima del concerto, l’artista incontrerà il pubblico per raccontare come i canti tramandati possano parlare oggi di migrazioni e accoglienza. A partire dalle sue collaborazioni, il confronto toccherà il ruolo dell’ascolto reciproco nel dialogo tra culture e il legame tra memoria e libertà di reinterpretare ciò che si è ricevuto. Il percorso di Maria Mazzotta spazia dal Sud Italia alle tradizioni dei Balcani. Voce del Canzoniere Grecanico Salentino dal 2000 al 2015, ha poi formato un duo con il violoncellista albanese Redi Hasa, con cui ha inciso Ura e Novilunio. Nel 2020 ha esordito da solista con Amoreamaro, entrato nella top ten delle classifiche World Music Charts Europe e Transglobal World Music Chart e con cui è arrivata in finale alle Targhe Tenco. Da allora ha tenuto oltre 300 live in più di 25 Paesi tra Europa, America Latina e Asia. Domenica 29 novembre (ore 9:00, 11:00 e 16:00 – ingresso gratuito prenotazione obbligatoria al 3287496672 – collezionespada@gmail.com.) la rassegna accoglierà una nuova visita guidata gratuita alla Casa Museo Spada, in via Sindaco Lupinacci 11 a Lecce. Info 3331803375 – www.facebook.com/UUASC.

LECCE | Loro di Napoli e Confini Labili per il festival MareAperto nel Centro Culturale Mediterranea

Giovedì 26 novembre nel Centro Culturale Mediterranea di Palazzo dei Celestini (Via Umberto I) a Lecce nuovo doppio appuntamento per la diciassettesima edizione di MareAperto. Alle 19:30 il progetto Loro di Napoli porterà in scena la ricchezza poetica, teatrale e musicale della città partenopea. Maurizio Pellegrini, attore e cantante, accompagnato dalla chitarra di Giuseppe De Trizio, attraversa il teatro di Eduardo De Filippo, i versi di Salvatore Di Giacomo e Ferdinando Russo, le canzoni della tradizione ottocentesca e alcune rarità del repertorio umoristico. Tra malinconia e ironia, lo spettacolo dà voce a storie e personaggi dell’immaginario napoletano, rendendo omaggio anche a Eduardo Scarpetta. Alle 20:30, spazio a Confini Labili con Paolo Pace, Giuseppe De Trizio e Adolfo La Volpe, tre musicisti legati all’esperienza dei Radicanto e a un percorso segnato anche dalle collaborazioni con Raiz, Teresa De Sio e Giovanni Lindo Ferretti. Voce, corde e fiati esplorano le relazioni tra la cultura musicale pugliese e le tradizioni mediterranee. Ricerca, rielaborazione e scrittura d’autore si intrecciano in un concerto che restituisce i materiali della tradizione alla sensibilità del presente. Giovedì 3 dicembre la proiezione del documentario Il grano, il cielo, il filo spinato precederà il concerto Campo 65, in cui la voce di Maria Moramarco riporta alla luce la storia del campo di prigionia tra Altamura e Gravina in Puglia. A seguire, con Amaryllis, Samuel Mele e Mattia Manco accosteranno le melodie della Grecìa Salentina ai modi e ai ritmi della musica ottomana e mediorientale. Giovedì 10 dicembre concluderanno il ciclo Dalila Spagnolo, che presenterà l’album Nudo Cuore Nuda Voce, e il Claudio Prima Trio, tra canzone d’autore e world music. Il festival è promosso dall’associazione culturale Manigold, con la direzione artistica di Claudio Prima, in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Lecce, il Museo Castromediano e il Centro Culturale Mediterranea. MareAperto è realizzato con il sostegno della Regione Puglia | POC Puglia 2021-2027 – Linea d’intervento 6.2 “Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti”, e di Puglia Culture, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Puglia Sounds e la Rete Italiana World Music. Ingresso con contributo di 5 euro | posti limitati | info e prenotazioni 3475468393 – festivalmareaperto@gmail.com.