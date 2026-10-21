Lecce, rami pericolanti in Viale Grassi: intervengono i vigili del fuoco ed i vigili urbani

Un grosso albero presentava rami inclinati e a rischio caduta. Il taglio ha scongiurato possibili conseguenze per la sicurezza dei cittadini, anche alla luce dell’allerta gialla diramata per Lecce.

Di Maria Taccogna

LECCE – Intervento dei vigili del fuoco in viale Grassi, a Lecce, dove è stata riscontrata una situazione di potenziale pericolo legata a un grosso albero con rami inclinati e pericolanti.

A notare la situazione sono stati i vigili del fuoco, che sono intervenuti procedendo al taglio dei rami a rischio caduta, così da eliminare una possibile minaccia per i passanti e per gli automobilisti in transito.

L’intervento arriva in un momento in cui l’attenzione è alta per le condizioni meteorologiche, con l’allerta gialla diramata per Lecce. Il vento e il maltempo possono infatti aumentare il rischio di caduta di rami e alberi, rendendo necessari controlli e interventi tempestivi per garantire la sicurezza pubblica.

Un intervento preventivo che ha consentito di rimuovere una situazione di rischio e scongiurare possibili conseguenze per i cittadini.