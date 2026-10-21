Meteo di domani 22 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento in serata con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi sui settori settentrionali, variabilità asciutta altrove.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con qualche precipitazione sul Friuli. Al pomeriggio tempo in miglioramento con ampi spazi di sereno; residui piovaschi sul Triestino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino velature in transito tra Toscana, Umbria e Lazio ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio qualche debole piovasco possibile tra Umbria e Marche, sereno altrove. Stabilità diffusa in serata e in nottata con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo per lo più asciutto con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche innocuo addensamento sparso. In serata attese deboli precipitazioni tra Molise e Puglia settentrionale; migliora nella notte.

Temperature minime e massime in diminuzione da nord a sud.

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