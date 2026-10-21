/a>

HomeSportVela, il Circolo nautico "La Lampara asd" di Santa Caterina di Nardò...
Sport

Vela, il Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina di Nardò conclude la stagione con tre dei suoi atleti tra i migliori d’Italia nelle classifiche Open Skiff

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2026 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging