Vela, il Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina di Nardò conclude la stagione con tre dei suoi atleti tra i migliori d’Italia nelle classifiche Open Skiff

NARDO’ (Lecce) – Si chiude con risultati di assoluto rilievo la stagione sportiva della squadra Open Skiff del Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina di Nardò, protagonista di un percorso di crescita tecnica e sportiva culminato con l’ultima tappa di selezione per la Coppa dei Campioni.

A coronamento del lavoro svolto nel corso dell’intera stagione, Virgilio Rausa e Giovanni Tarantino hanno concluso infatti il campionato nella Top 10 nazionale, mentre Mattia Fanizza ha conquistato un posto nella Top 5 d’Italia, confermando il valore del gruppo e la qualità del percorso intrapreso con il loro allenatore Alessandro Pipitone. “Risultati che rappresentano motivo di orgoglio per il Circolo e che premiano mesi di allenamenti, sacrifici, costanza e dedizione”, spiega il presidente del Circolo Domenico Falco. “Dietro ogni piazzamento c’è infatti un lavoro quotidiano fatto di preparazione tecnica, impegno in acqua, capacità di affrontare le difficoltà e determinazione nel migliorarsi regata dopo regata. Un percorso che ha visto gli atleti crescere non soltanto dal punto di vista agonistico, ma anche sotto il profilo personale, imparando a confrontarsi con la competizione, a gestire le sfide e a sviluppare sempre maggiore autonomia e consapevolezza: fondamentale in tal senso il lavoro svolto dal coach Alessandro Pipitone, ma ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito al percorso della squadra nel corso della stagione”.