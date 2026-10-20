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Leverano, CIA Salento: “Dramma florovivaismo: con il blocco va tutto al macero”

"Sacrosante le proteste degli autotrasportatori, si trovi la soluzione per un corridoio temporaneo" "Si lavora per un anno in vista di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti, perdite incalcolabili"

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