LEVERANO (Lecce) – Come si racconta una storia mentre la si sta ancora vivendo? Sabato 21 novembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Comunale di Leverano la rassegna “Per un teatro umano” ospita “Dedicato”, una produzione di La Corte Ospitale, Scarti e Cranpi. Francesco Alberici, vincitore di due Premi Ubu come miglior attore under 35 nel 2021 e per il miglior nuovo testo nel 2024, firma la regia e la drammaturgia, scritta con Ermelinda Nasuto protagonista dello spettacolo con Olga Durano.

La diagnosi di un tumore al seno arriva dieci giorni prima del quarantesimo compleanno di Nasuto, mentre l’attrice conduce un laboratorio teatrale. Con le colleghe e i colleghi condivide la casa, la cucina e la sala prove, dove il telefono resta acceso per le chiamate dell’ospedale. Le visite e gli esami cambiano il ritmo delle giornate. Da questi dettagli la drammaturgia prende forma e restituisce l’attesa, la paura e la fragilità che accompagnano la malattia. Dedicato accantona le metafore della battaglia per soffermarsi sui gesti e sulle relazioni che attraversano quel momento. «C’è un tempo di cura, una carezza profonda, una consapevolezza fragile della finitudine», scrive la drammaturga.

Regista, drammaturgo e attore, Francesco Alberici ha collaborato, tra gli altri, con Daria Deflorian e Antonio Tagliarini, Babilonia Teatri e Liv Ferracchiati. Attrice, formatrice e dramaturg pugliese Ermelinda Nasuto si è formata con Carlo Formigoni e Iva Hutchinson. Dal 2016 collabora stabilmente con la Compagnia Licia Lanera e ha lavorato con Kepler-452, Fanny & Alexander e Teatro delle Albe.

La stagione prosegue fino a maggio con appuntamenti di teatro, musica e danza nell’ambito del progetto Teatri del Nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, TRAC – Teatri di residenza artistica contemporanea e dei Comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi. Prevendite attive su www.vivaticket.com. Info e prenotazioni 3207087223 – 3290474358 – 3403129308 – teatridelnordsalento.it.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 27 novembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina appuntamento con “Madri” dell’autore, dramaturg e attore Diego Pleuteri (testo vincitore Eurodram 2022 e menzione al premio InediTO 2020) con Valentina Picello (Premio Ubu 2025) e Vito Vicino per la regia di Alice Sinigaglia, prodotto da La Corte Ospitale e Scarti con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. In un pomeriggio di pioggia, una madre coinvolge il figlio nella ricerca di una parola dimenticata. Tra scatole, fotografie e ritagli di giornale, riaffiorano ricordi che cambiano il modo in cui i due si guardano.

Sabato 5 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Comunale di Novoli, la compagnia Nerval Teatro porta in scena “Finale di partita” di Samuel Beckett, nella traduzione di Carlo Fruttero (copyright Editions de Minuit) con Barbara Caviglia, Carlo De Leonardo, Matteo Salza e Maurizio Lupinelli, che firma la regia. In un rifugio che sembra essere sopravvissuto a una catastrofe, Hamm, Clov, Nagg e Nell ripetono i gesti di ogni giorno, finché la possibilità che uno di loro se ne vada mette in discussione il precario equilibrio che li tiene insieme.

Lunedì 7 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) sempre al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina, Teatro delle Lune propone “Dalida, ciao amore, ciao”. La voce recitante di Monica Briganti (che firma anche regia e adattamento) e le interpretazioni di Francesca Romana Perrotta (chitarra e voce) e Andrea Amati (voce), accompagnati da Mirko Guerra (chitarra elettrica) e Fabrizio Flisi (pianoforte e fisarmonica), ripercorrono attraverso le canzoni la storia di Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida, dall’Egitto al successo internazionale, passando per l’incontro con Luigi Tenco, i tormenti, le inquietudini, le più dolorose esperienze private e arrivando alla sua morte nel 1987 per un cocktail di barbiturici e whisky.

Sabato 12 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Comunale di Novoli, l’attore e regista Luigi D’Elia è in scena con “Dell’amore e di altri sbagli”, tratto dal libro Dell’amore e di altre storie di Giancarlo Visitilli, adattato dall’autore insieme al drammaturg Riccardo Spagnulo e coprodotto da Teatri di Bari e Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con Inti e I bambini di Truffaut. Alla Risacca, una casa famiglia affacciata sul mare, l’educatore Saverio cerca di costruire un rapporto con gli adolescenti che gli sono affidati, misurandosi con il confine tra la cura e il coinvolgimento personale.

Giovedì 17 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) la prima parte della stagione si chiude al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina. Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi firmano e interpretano “Uno spettacolo italiano”. Due teatranti di sinistra, convinti che per continuare a lavorare debbano diventare artisti di destra, provano a capire come si faccia. Da questo paradosso prende forma una satira sul rapporto tra cultura, potere e opportunismo.

Info e biglietti

Posti limitati e prenotazione consigliata

Ingresso 10 euro | 8 euro ridotto (under 3O over 65

e residenti di Novoli, Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Trepuzzi)