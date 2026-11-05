Bandiera Verde CIA, due aziende pugliesi tra le eccellenze della agri-ecology

PUGLIA – Ci sono due aziende pugliesi tra le eccellenze italiane premiate nella mattinata di oggi, giovedì 5 novembre 2026, con la Bandiera Verde, riconoscimento assegnato annualmente da CIA Agricoltori Italiani alle imprese del comparto primario e agli enti che danno lustro all’agricoltura del Bel Paese. In rigoroso ordine alfabetico, si tratta della “Borgia Tartufi”, azienda che ha sede a Giurdignano (Lecce); e della “De Biasi Group”, gruppo di aziende agricole che operano nel settore funghi e che ha la sua sede principale a Castellaneta (Taranto). La cerimonia di premiazione si è tenuta nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati, a Roma. Le due imprese pugliesi sono state premiate con la Bandiera Verde per la sezione agri-ecology, dedicata alle imprese agricole che si distinguono per l’eccellenza nella tutela dell’ambiente, nella difesa del territorio e nella sostenibilità ecologica delle loro produzioni. “Borgia Tartufi” e “De Biasi Group” sono aziende che riducono a zero o al minimo l’uso di sostanze chimiche, operano come custodi dell’ambiente, ottimizzano le risorse idriche e utilizzano energie rinnovabili nei processi produttivi.

BORGIA TARTUFI. Nei primi anni 2000 Aldo Borgia scoprì un gruppo di tartufai umbri che, in totale riservatezza, raccoglievano preziosi tartufi nel territorio salentino, a dir loro già dalla fine degli anni ’70. Da quell’incontro è nata una storia straordinaria. Aldo ebbe l’idea di esportare tartufi freschi in Francia, Germania, Svizzera e in tutta Italia. Si convinse presto ad estendere l’attività, coinvolgendo tutta la famiglia. Il merito di averla trasformata in un’impresa all’avanguardia va a Giuliano Borgia che fa nascere Borgia Tartufi, organizzando la raccolta attorno alle proprie tartufaie di proprietà e nelle zone più vocate del Salento, fino alla trasformazione dei prodotti con tutta la filiera completa. Dal 2023 è attiva la nuova sede nel comune di Giurdignano, con tartufaia privata, orto sinergico, laboratorio, showroom, aula didattica e ristorante.

DE BIASI GROUP. Leader nel settore della fungicoltura e della produzione agro-alimentare in Puglia, la De Biasi Group è stata fondata nei primi anni ’80 da Arcangelo De Biasi. Il gruppo è composto da quattro imprese: l’Azienda Agricola Micologica De Biasi, Funghitalia, Mi Pulia Dulcis in Fungo e La Fungaia del Pollino, operando dalla Murgia pugliese alla Calabria. Il gruppo è specializzato nella produzione e distribuzione di substrati di qualità, compost e nella coltivazione di funghi, con un focus particolare sul Cardoncello e altre varietà. De Biasi coltiva da 40 anni il Cardoncello (Pleurotus eryngii), uno dei funghi più buoni, prelibati, di colore scuro, carnoso, sodo e dall’inconfondibile sapore. Il Cardoncello non è un unico fungo ma ci sono molti ceppi, tutti straordinari che lo contraddistinguono ancor di più.

GRANDE ORGOGLIO. Per Benedetto Accogli, presidente di CIA Salento “è significativo che la Puglia veda premiata la sua vocazione totale alla sostenibilità ambientale”. Grande soddisfazione anche per Giannicola D’Amico, presidente CIA Due Mari (Taranto-Brindisi): “Complimenti alle nostre due aziende. La Bandiera Verde è il giusto riconoscimento a una storia che ha saputo evolversi, con un importante ricambio generazionale e l’innovazione che si innesta su radici salde e profonde”. “È un orgoglio annoverare nella grande famiglia CIA due realtà all’avanguardia come quelle premiate oggi. De Biasi Group e Borgia Tartufi sono un esempio in Italia e in Europa”, ha dichiarato Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale dell’organizzazione.