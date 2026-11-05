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Bandiera Verde CIA, due aziende pugliesi tra le eccellenze della agri-ecology

A Roma premiate la "Borgia Tartufi" di Giurdignano (LE) e la "De Biasi Group" di Castellaneta (TA)