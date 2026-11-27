LEVERANO (Lecce) – Ritorna a Leverano “Un Natale per tutti”, la rassegna con cui l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Marcello Rolli, rinnova il suo appuntamento con le festività natalizie. Promossa dall’Assessorato alla Cultura, con l’assessora Riccarda D’Anna, la rassegna propone anche quest’anno un articolato programma di appuntamenti pensati per pubblici e generazioni differenti. Dal 3 dicembre al 9 gennaio, il Teatro Comunale, le piazze e le chiese del paese ospitano concerti, spettacoli teatrali, incontri con autori, proiezioni cinematografiche e iniziative dedicate alla solidarietà e all’incontro tra culture.

Un programma che nasce anche dalla collaborazione con le associazioni e le realtà culturali e sociali del territorio, con l’obiettivo di offrire occasioni di partecipazione, aggregazione e approfondimento culturale, valorizzando le tradizioni natalizie attraverso una pluralità di linguaggi artistici.

A inaugurare la rassegna, giovedì 3 dicembre , alle ore 16.30 in Piazza Roma, è la tradizionale accensione dell’albero di Natale, con la partecipazione dei bambini e delle bambine della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani e Geremia Re” e l’animazione musicale della MoonTrun Street Band, in collaborazione con l’Associazione Ciak Salento. La giornata inaugurale prosegue alle ore 19.30, nella Chiesa del Convento Santa Maria delle Grazie, con “La spada e l’incanto”, concerto liberamente ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, con Massimo Donno, Emanuele Coluccia e Giorgio Distante.

Tra gli appuntamenti di particolare rilievo, sabato 5 dicembre , alle ore 19.30, il Teatro Comunale ospita la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi per la presentazione del libro “Crescere, la guerra”, un’occasione di riflessione sulle guerre contemporanee e sulle conseguenze dei conflitti sulle nuove generazioni. A dialogare con l’autrice sarà Irene Strazzeri dell’Università del Salento. L’incontro è organizzato dalla Cooperativa Sociale Rinascita, dal Comune di Leverano e dall’Università del Salento.

Particolare attenzione è dedicata alla riscoperta del patrimonio musicale legato al Natale e alla cultura del territorio: il 19 dicembre , nella Chiesa Madonna del Rosario, Enza Pagliara e Dario Muci presenteranno “La Santa Allegrezza. Canti, leggende e riti del Natale”, uno spettacolo di parole e musica dedicato alle narrazioni e alle ritualità della tradizione natalizia. Il 23 dicembre , al Convento Santa Maria delle Grazie, è la volta di “Voci per un Presepe”, progetto musicale di Antonio Castrignanò e Rocco Nigro con Rachele Andrioli, Luigi Marra e Gianni Gelao, tra canti tradizionali, composizioni d’autore, pastorali e brani in lingua grika. Il 27 dicembre , nella Chiesa SS. Annunziata, il Coro Sidèreus e l’Orchestra da camera saranno protagonisti del concerto “Abbi cura di Splendere”.

A caratterizzare l’offerta culturale di questa edizione saranno anche due rassegne cinematografiche, entrambe ospitate al Teatro Comunale a partire dal 6 dicembre . “Cinema a merenda”, a cura dell’Associazione Ciak Salento, propone cinque appuntamenti pomeridiani rivolti in particolare ai più giovani e alle famiglie, tra classici e produzioni contemporanee, con un omaggio a Carlo Collodi nel bicentenario della nascita. La programmazione serale, realizzata in collaborazione con Apulia Film Commission, è invece dedicata al cinema documentario italiano, con quattro opere firmate da Walter Fasano, Alessandro Piva e Corrado Punzi: “Pino”, “Fratelli di culla”, “Come fosse luce” e “Pasta nera”.

Non mancano gli omaggi ai grandi interpreti della musica italiana, le iniziative di solidarietà, a partire dalla quinta edizione del Natale di Solidarietà, in programma l’ 11 dicembre .

La rassegna prosegue anche nel nuovo anno con la terza edizione del Capodanno dei Popoli, in programma il 2 gennaio in Piazza Roma, un incontro tra musiche, culture e tradizioni dal mondo che vedrà protagonista Daniele Sepe con il concerto “Spiritus Mundi”. Il 5 gennaio , al Teatro Comunale, la Giovane Orchestra Jonica proporrà un repertorio che spazia dalle colonne sonore cinematografiche ai grandi successi della musica pop e rock, in un incontro tra tradizione orchestrale e sonorità contemporanee.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.