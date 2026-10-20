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Oltre 1.250 studenti coinvolti e 29 incontri realizzati: Progetto Itaca Lecce rilancia la prevenzione della salute mentale nelle scuole

Il 30 ottobre riparte il Progetto Scuola: dopo i risultati raggiunti nel Salento, prosegue l'impegno per informare i giovani, abbattere i pregiudizi e promuovere il benessere psicologico

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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