Oltre 1.250 studenti coinvolti e 29 incontri realizzati: Progetto Itaca Lecce rilancia la prevenzione della salute mentale nelle scuole

LECCE – Parlare di salute mentale significa prendersi cura delle persone, riconoscere le fragilità e costruire una comunità capace di ascoltare, comprendere e non lasciare indietro nessuno. È con questo obiettivo che Progetto Itaca Lecce ODV si prepara a dare il via, il prossimo 30 ottobre, a una nuova edizione del Progetto di Prevenzione nelle Scuole, un’iniziativa che negli anni ha saputo raggiungere centinaia di giovani e aprire spazi di confronto su un tema sempre più centrale per il benessere delle nuove generazioni.

I risultati ottenuti nel territorio salentino raccontano il valore di questo impegno. Nell’anno scolastico 2024-2025, il progetto ha coinvolto oltre 1.250 studenti di 12 scuole superiori della provincia di Lecce, attraverso 29 incontri formativi. Un percorso che ha visto ragazze e ragazzi partecipare attivamente, porre domande, condividere dubbi e riflessioni, dimostrando quanto sia importante poter parlare di salute mentale in un contesto informato, accogliente e libero dal giudizio.

A testimoniare l’interesse suscitato dall’iniziativa è anche la volontà espressa da diversi istituti scolastici di riproporre il progetto nell’anno successivo: un segnale significativo della necessità di continuare a investire nella prevenzione e nell’educazione al benessere psicologico.

Il nuovo appuntamento del 30 ottobre si inserisce dunque in un’esperienza già consolidata, con l’obiettivo di proseguire un lavoro prezioso accanto alle scuole e agli adolescenti. Il progetto si rivolge agli studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado e prevede incontri di informazione e sensibilizzazione con professionisti della salute mentale, affiancati dai volontari di Progetto Itaca Lecce.

Attraverso un approccio chiaro e scientifico, gli incontri affrontano temi fondamentali per la crescita: la comprensione delle emozioni, il disagio adolescenziale, i fattori di rischio, il riconoscimento dei primi segnali di difficoltà e l’importanza di chiedere aiuto. Un’attenzione particolare è dedicata al contrasto dello stigma e dei pregiudizi che ancora circondano i disturbi mentali.

Prevenire significa anche riconoscere, comprendere e non avere paura di chiedere aiuto. È questo il messaggio che Progetto Itaca Lecce vuole portare tra i banchi di scuola, nella consapevolezza che una corretta informazione possa contribuire a superare il silenzio, favorire una maggiore consapevolezza e aiutare i giovani a distinguere il disagio che può accompagnare la crescita da situazioni che richiedono attenzione e supporto professionale.

La scuola diventa così un luogo privilegiato per costruire una cultura della salute mentale che non si limiti a intervenire quando emerge una difficoltà, ma che sappia promuovere conoscenza, ascolto e prevenzione prima che il disagio venga ignorato o sottovalutato.

L’iniziativa si inserisce nella missione di Progetto Itaca, da sempre impegnata nella promozione della salute mentale, nella sensibilizzazione della comunità e nella lotta allo stigma, attraverso attività di informazione, supporto e inclusione.

Con la ripartenza del 30 ottobre, Progetto Itaca Lecce rinnova il proprio impegno al fianco delle scuole, degli studenti e del territorio, perché il benessere psicologico sia riconosciuto come parte essenziale della salute di ogni persona e perché le nuove generazioni possano crescere in una società più consapevole, solidale e capace di accogliere.

Perché la prevenzione comincia dalla conoscenza. E una scuola che sa ascoltare può contribuire a costruire un futuro in cui nessuno debba sentirsi solo.