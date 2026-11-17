LECCE – Rendere la prevenzione oncologica sempre più appropriata e accessibile, capace di rispondere ai bisogni di salute di tutte le persone. È questo l’obiettivo del convegno “Screening oncologici nelle persone trans e gender diverse – Dalle evidenze scientifiche ai modelli organizzativi per una prevenzione inclusiva”, in programma venerdì 20 novembre, dalle ore 8 alle 17.30, nell’Aula 2 del Polo Didattico di ASL Lecce, in via Miglietta 5.

L’iniziativa riunirà esperti nazionali e internazionali, professionisti sanitari e rappresentanti delle associazioni per approfondire le evidenze scientifiche disponibili, confrontarsi sulle pratiche cliniche e individuare possibili strategie di miglioramento nell’organizzazione dei servizi di prevenzione oncologica.

Responsabili scientifici del convegno sono la dottoressa Elisabetta De Matteis, responsabile del Centro Screening oncologici di ASL Lecce, e il professor Vincenzo Pagliarulo, Direttore del Reparto di Urologia del Vito Fazzi di Lecce.

“La prevenzione oncologica deve essere un’opportunità concreta per tutte le persone, indipendentemente dalla loro identità di genere. Con questo convegno vogliamo promuovere un confronto scientifico e multidisciplinare che ci supporti a riconoscere e superare le barriere che possono ostacolare l’accesso agli screening da parte delle persone trans e gender diverse – dichiara la dottssa Elisabetta De Matteis –. È fondamentale partire dalle evidenze scientifiche, ma anche dall’ascolto delle esperienze e dei bisogni, per costruire percorsi di prevenzione sempre più appropriati, accoglienti ed efficaci”.

“Con questa giornata vogliamo offrire ai professionisti sanitari un’opportunità di formazione capace di tradursi in benefici concreti nella pratica clinica quotidiana. Investire nelle competenze di chi opera nei servizi territoriali significa rafforzare la capacità della sanità pubblica di essere vicina alle persone, orientandole nelle scelte di prevenzione oncologica e accompagnandole, quando necessario, lungo i percorsi di diagnosi e cura”, sottolinea il professor Vincenzo Pagliarulo.

Ad aprire il confronto scientifico sarà la lettura magistrale di Maurice García, del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, dedicata alle conoscenze attuali e alle questioni ancora aperte in materia di screening oncologici nelle persone trans e gender diverse.

Nel corso della giornata saranno affrontati diversi aspetti della prevenzione, dalle raccomandazioni dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) al ruolo delle reti cliniche, fino alla vaccinazione anti-HPV. Una tavola rotonda sarà dedicata ai percorsi clinici multidisciplinari e ai modelli organizzativi, con particolare attenzione alla necessità di rendere i servizi sanitari sempre più capaci di rispondere alle esigenze delle persone.

Accanto agli approfondimenti scientifici, un ruolo importante sarà riservato all’ascolto delle esperienze dirette. Nella sessione “La voce della comunità”, il Centro Antidiscriminazione L’Amara di Lecce e le altre realtà associative invitate contribuiranno al confronto portando testimonianze, bisogni e proposte utili a comprendere le difficoltà che possono ostacolare l’accesso ai programmi di prevenzione.

Il dialogo tra professionisti e comunità rappresenterà uno dei momenti centrali del convegno, nella consapevolezza che l’efficacia degli screening dipende non soltanto dall’appropriatezza clinica, ma anche dalla capacità dei servizi di accogliere, informare e accompagnare le persone nei percorsi di prevenzione.

Le proposte emerse dal confronto saranno al centro della parte conclusiva della giornata, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra professionisti, servizi sanitari e associazioni e contribuire allo sviluppo di modelli organizzativi sempre più equi e inclusivi.

Il convegno è gratuito, prevede 8 crediti ECM ed è rivolto a tutte le professioni sanitarie, in particolare agli operatori coinvolti nei programmi di screening oncologico.