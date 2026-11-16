Concluso il progetto “Mabasta bullismo in Piemonte” promosso dal Consiglio Regionale: ha coinvolto oltre 3.400 studenti

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Torino – Si è concluso nei giorni scorsi un’ampia campagna di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado in Piemonte.

Il progetto ha coinvolto complessivamente oltre 3.400 studenti appartenenti a 155 classi dei seguenti 16 istituti scolastici, due per ogni provincia:

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola: I.C. Domo 1 (Domodossola) e I.C. Rina Monti (Verbania);

Provincia di Vercelli: I.C. S. Ignazio da Santhià (Santhià) e I.C. G. Ferraris (Vercelli);

Provincia di Alessandria: I.C. 2 (Acqui Terme) e D.D. Valenza (Valenza);

Provincia di Novara: I.C. Behar (Trecate) e I.C. Rita Levi Montalcini (Novara);

Provincia di Biella: I.C. Biella 2 e I.C. Biella 3 (Biella);

Provincia di Cuneo: I.C. Quartiere Piave San Cassiano (Alba) e I.C. Andrea Paglieri (Fossano);

Provincia di Torino: D.D. Allievo (Torino – Via Vibò 62) e I.C. Gassino Torinese;

Provincia di Asti: I.C. 3 e I.C. 4 (Asti).

L’iniziativa, promossa e finanziata dal Consiglio Regionale del Piemonte, è stata fortemente voluta dal Presidente Davide Nicco, dal Vicepresidente Francesco Graglia e dal Consigliere segretario Fabio Carosso, ed è stata affidata all’azione diretta dei giovani ragazzi del Team Mabasta. Il progetto si inserisce nel percorso di impegno istituzionale del Consiglio regionale per la prevenzione e il benessere e si fonda sulla convinzione che il contrasto a questi fenomeni richieda non soltanto informazione e sensibilizzazione, ma anche il coinvolgimento diretto di chi vive quotidianamente la realtà scolastica.

In tutte le classi visitate i giovanissimi volontari del Movimento Mabasta hanno applicato il noto “Modello Mabasta”, un protocollo d’azione “peer-to-peer” (da pari a pari) ideato dagli studenti stessi per consentire alle classi di individuare, prevenire e smontare sul nascere ogni forma di prepotenza, emarginazione o prevaricazione. Tutti gli studenti delle scuole coinvolte sono stati accompagnati nell’adozione di strumenti concreti, come la nomina del “MabaProf” e l’elezione dei “Bulliziotti” in ogni classe, la compilazione del “MabaTest” e l’installazione delle “BulliBox” (sia fisiche che digitali per segnalazioni anonime), trasformando gli stessi alunni nei primi protagonisti della tutela del proprio ambiente scolastico.

Obiettivo primario del progetto è stato quello di rafforzare nelle comunità scolastiche una cultura del rispetto, dell’ascolto e della responsabilità, offrendo ai giovani strumenti concreti per riconoscere e contrastare il bullismo, il cyberbullismo ed il bodyshaming.

Mirko Cazzato, fondatore e team leader di Mabasta: «È stata una bellissima e proficua esperienza. Insieme a me, i due tutor Diego Cellamare e Cristiano De Filippis hanno sapientemente guidato il team composto da 12 ragazzi torinesi e 4 leccesi. Insieme siamo riusciti a coinvolgere 3.400 studenti delle sedici scuole visitate e a renderli protagonisti attivi, d’ora in avanti, nella prevenzione e nel contrasto ad ogni forma di bullismo, cyberbullismo e bodyshaming. Non finiremo mai di ringraziare il Consiglio regionale per aver creduto in questo progetto e averci così permesso di incontrare, coinvolgere e sensibilizzare così tanti ragazzi, direttamente nelle loro classi».