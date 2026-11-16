/a>

HomeAttualitàConcluso il progetto “Mabasta bullismo in Piemonte” promosso dal Consiglio Regionale:...
Attualità

Concluso il progetto “Mabasta bullismo in Piemonte” promosso dal Consiglio Regionale: ha coinvolto oltre 3.400 studenti

Il noto e collaudato "Modello Mabasta" è entrato, letteralmente, in 155 classi di 16 istituti del territorio regionale