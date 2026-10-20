Ospedale Vito Fazzi, riaperta la stanza di Pediatria dopo mesi di chiusura: già ricoverato un bambino

LECCE – Dopo mesi di chiusura a causa di un’infiltrazione d’acqua, torna finalmente disponibile una delle nove stanze di degenza del reparto di Pediatria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. I lavori di manutenzione e ripristino sono stati completati sabato scorso e il locale è già tornato pienamente operativo, accogliendo il primo piccolo paziente. Si conclude così positivamente una vicenda che aveva suscitato preoccupazione per la riduzione degli spazi destinati all’assistenza dei bambini ricoverati. L’intervento è arrivato dopo le segnalazioni e i recenti confronti operativi che hanno consentito di affrontare e risolvere il problema. A esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto è l’assessore alle Politiche sociali e al Welfare del Comune di Lecce, Andrea Guido, che ringrazia i vertici dell’Asl e, in particolare, la dottoressa Carmen Attanasi, dirigente medica del nosocomio leccese, per l’impegno dimostrato nel seguire le operazioni di ripristino.

“Quando la salute dei bambini è al centro dell’attenzione, denunciare i problemi è doveroso, ma rimboccarsi le maniche per trovare soluzioni è l’unica strada percorribile – dichiara Guido –. Ieri ho appreso con enorme sollievo che i lavori sono terminati sabato scorso e che la stanza è già tornata operativa e occupata. Vedere un piccolo ricoverato trovare accoglienza in quel locale fino a pochi giorni fa inagibile è la dimostrazione tangibile che la collaborazione istituzionale produce fatti concreti”. L’assessore sottolinea soprattutto il lavoro svolto dal personale sanitario e dagli addetti alla manutenzione, che hanno consentito di restituire al reparto uno spazio importante per l’assistenza pediatrica. “Desidero ringraziare di vero cuore l’Asl di Lecce e in modo speciale la dottoressa Carmen Attanasi, che fin dal primo momento si è spesa personalmente e con straordinaria sensibilità per monitorare l’iter e accelerare i tempi di ripristino insieme all’Ufficio Manutenzione”. Per Guido, la conclusione dell’intervento dimostra l’importanza della collaborazione tra amministrazione comunale e strutture sanitarie, soprattutto quando si tratta di garantire condizioni adeguate ai pazienti più piccoli. “È la dimostrazione che quando si fa squadra tra istituzioni e strutture sanitarie, a vincere è la comunità. Restituire dignità, spazio e tempestività nell’assistenza ai minori era il nostro obiettivo prioritario, e oggi possiamo dire con orgoglio: missione compiuta”. Con la riapertura della stanza, il reparto di Pediatria del Vito Fazzi torna dunque a disporre di tutti e nove i locali di degenza, superando una criticità che si trascinava da mesi e ripristinando gli spazi destinati all’accoglienza e alla cura dei bambini.