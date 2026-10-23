Andrea Guido dopo la condanna a rischio prescrizione: “Ho la coscienza pulita e la schiena dritta”

LECCE – “Ho sempre dichiarato la mia innocenza e continuo a farlo, oggi più che mai. Non sono mai stato corrotto da nessuno”. Andrea Guido rompe il silenzio dopo la condanna a due anni di reclusione, con pena sospesa, pronunciata dal Tribunale di Napoli nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti legati al clan Moccia. L’assessore al Welfare della giunta Poli Bortone rivendica la propria estraneità alle accuse e annuncia che continuerà a impegnarsi per Lecce, anche se dovrà interrompere il proprio incarico amministrativo. La sentenza, intanto, ridimensiona sensibilmente l’impianto accusatorio: la Procura aveva chiesto sei anni e mezzo di reclusione, ma soprattutto i giudici hanno escluso l’aggravante mafiosa. Una decisione che apre la strada alla possibile prescrizione del reato di corruzione. I termini potrebbero essere già scaduti e la prescrizione potrebbe non essere stata riconosciuta in primo grado. Resta però un problema immediato: l’applicazione della legge Severino, che prevede la sospensione dalle cariche pubbliche anche in presenza di determinate condanne non definitive. Un eventuale proscioglimento per prescrizione farebbe venir meno il presupposto della sospensione. La partita, dunque, si giocherà anche sul terreno delle procedure giudiziarie e amministrative, in attesa delle motivazioni e del ricorso in appello.

Guido affida a una lunga dichiarazione la propria amarezza, ma anche la determinazione a proseguire la battaglia per dimostrare la propria innocenza: “Ho sempre dichiarato la mia innocenza e continuo a farlo, oggi più che mai. Non sono mai stato corrotto da nessuno e non ho mai avuto consapevolmente rapporti con persone appartenenti ad organizzazioni mafiose. Posso affermarlo guardando negli occhi i miei genitori, davanti a Dio e davanti agli uomini, con la coscienza pulita e la schiena dritta. Rispetto le sentenze, ma continuerò a difendere la mia innocenza, certo che alla fine la verità emergerà. I miei avvocati, Andrea Sambati e Ivan Feola, che ringrazio per il lavoro svolto e per la fiducia che hanno sempre riposto in me, nutrono peraltro il dubbio che il reato sia già prescritto e che la prescrizione non sia stata erroneamente riconosciuta. Mi dispiace dover interrompere il lavoro avviato per la mia città, ma Andrea Guido non scompare perché non è più assessore. Continuerò a essere al servizio di Lecce e dei suoi cittadini, come faccio da quasi trent’anni. Ringrazio il sindaco Adriana Poli Bortone per la fiducia e tutte le persone che in queste ore mi stanno dimostrando affetto e vicinanza. Il mio pensiero più grande va ai miei genitori, che più di tutti stanno soffrendo per questa vicenda. La mia attività politica non finisce qui”.

La vicenda giudiziaria riguarda un presunto pagamento di 2.500 euro che Guido avrebbe ricevuto per favorire l’affidamento del servizio di raccolta degli oli alimentari esausti a Lecce e nei comuni dell’Aro 1. Tra gli intermediari individuati dall’accusa figurava l’imprenditore novolese Giuseppe D’Elia, difeso dall’avvocato Gabriele Valentini, anche lui condannato a due anni con pena sospesa, senza aggravante mafiosa, a fronte di una richiesta di sei anni e mezzo. Il Tribunale ha disposto per Guido anche l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per un anno e la confisca per equivalente. Per l’esponente politico leccese, tornato protagonista della vita amministrativa cittadina con 1.349 preferenze alle comunali del 2024, la vicenda non è conclusa. I suoi legali attendono le motivazioni della sentenza per impugnarla e chiedere il riconoscimento della prescrizione o l’assoluzione. Nel frattempo, resta da sciogliere il nodo della legge Severino e delle conseguenze amministrative della condanna di primo grado.