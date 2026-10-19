“Radici. Musica. Identità” con l’Apulia Country Festival dal 23 al 25 ottobre a Torre Inserraglio

LECCE – Tre giornate di concerti, dj set, workshop, spettacoli, esibizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 23 al 25 ottobre arriva nel Salento l’evento dedicato alla cultura country, rivolto agli appassionati di musica, danza e tradizioni western.

Torre Inserraglio, a Nardò, ospiterà l’Apulia Country Festival che, al motto di “Radici. Musica. Identità”, si propone come un progetto culturale e turistico che promuove il Salento attraverso la musica, la danza, la tradizione e l’accoglienza.

Il Festival, che unisce spettacolo, turismo e valorizzazione del territorio, richiama ogni anno partecipanti e scuole di ballo provenienti da tutta Italia ed è patrocinato da Provincia di Lecce e Comuni di Nardò e Matino.

La conferenza stampa di presentazione, condotta dal giornalista Bruno Conte, si è svolta oggi a Palazzo Adorno, alla presenza del direttore generale della Provincia di Lecce Andrea Romano, che ha portato il saluto del presidente Fabio Tarantino e che ha sottolineato, tra l’altro, come “lo spirito country è un buon compagno di viaggio per recuperare la bellezza dello stare insieme”.

A raccontare i dettagli dell’evento c’erano Gabriele Scorrano, direttore artistico Apulia Country Festival, con il co-presentatore Stefano Invidia e Flavia Sabato, del Gruppo UroS., e Mirko Nestola, gestore di Inserraglio Restaurant Village.

Tra gli ospiti di questa edizione saliranno sul palco la Johnny Cash Experience e gli Urban Cowboy, mentre la parte tecnica sarà affidata ad un cast di professionisti composto dai dj Giuliano Profumo (dj Proff), Ernesto Del Gesso (dj Ernest), Luca Giachero (dj Lu) e Andrea Castelli, insieme ai coreografi Jgor Pasin, Chris Pasin, DavidPrestor, Teo Lattanzio, Aurora Profumo e Deborah Ricagni, protagonisti di workshop e stage durante tutto il weekend.

Il programma sarà arricchito dall’Opening Show “Radici del Sud”, uno spettacolo che unisce la pizzica salentina alla musica country, dal prestigioso Premio Donato Nassisi, dedicato a chi contribuisce alla crescita del movimento country italiano, oltre ai raduni di moto e auto americane (tra cui una della serie televisiva Hazzard) ai mercatini tematici, all’area food con le eccellenze del territorio e a numerose altre attività.