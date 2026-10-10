Stato dell’Arte Festival, la corsa con Staffetta del Dialogo Italia-Albania per ricordare Madre Teresa di Calcutta

LECCE – Si chiude domani con una corsa-staffetta per il dialogo Italia-Albania all’insegna di Madre Teresa di Calcutta, e del suo messaggio di pace, la terza edizione di Stato dell’Arte Festival, manifestazione ideata e organizzata da Icon Radio Visual Group APS con la direzione artistica di GeGè Telesforo e sostegno e patrocinio del Comune di Lecce.

Lo scorso fine settimana mostre, concerti, performance, incontri e videomapping hanno trasformato l’antico complesso monumentale delle Mura urbiche di Lecce in un museo a cielo aperto, in dialogo con il cielo e i linguaggi contemporanei: “Pietre e Stelle – La Luce Ritrovata” il tema, che ha offerto al pubblico un invito a rallentare e a ritrovare lo stupore. La luce è diventata linguaggio e strumento di relazione, mentre l’attenzione all’oscurità̀ ha aperto una riflessione sulla tutela del paesaggio notturno. Domani sarà invece la luce del centro storico leccese ad animare l’evento conclusivo del festival con la “Lecce Piano Festival – Family Run”, manifestazione sportiva non competitiva nata dalla collaborazione tra Icon Radio, “PiuSport asd” e “Tre Casali asd” nell’ambito delle attività legate allo sport e alla mobilità inclusiva e sostenibile dello Stato dell’Arte Festival 2026.

Centinaia di sportivi, podisti, famiglie e bambini, in un percorso che si snoda tra le bellezze del barocco leccese, vivranno un’intensa giornata di sport, cultura e attività fisica in un progetto di welfare culturale che diviene così strumento di cura, inclusione e coesione sociale capace di rafforzare le relazioni, ridurre le fragilità e generare fiducia. La Family Run prenderà il via alle 9.40 da piazza Sant’Oronzo: 5 chilometri da percorrere correndo o camminando attraverso le vie del centro storico.

In concomitanza con la corsa la “Staffetta del Dialogo Italia/Albania 2026 – Un Nobel per la Pace”, iniziativa che nasce dalla collaborazione tra i tre sodalizi pugliesi per SDAF 2026. Protagonisti saranno i People Runners, gli sportivi “ambasciatori del dialogo” – podisti e atleti italiani e albanesi – che porteranno a Tirana alcune pergamene con le frasi più significative di Madre Teresa di Calcutta. Questi documenti saranno posti all’interno dei “testimoni” della staffetta, e dopo varie tappe in Puglia giungeranno a Tirana il 17 ottobre 2026 dove sarà inaugurata una mostra dedicata al Premio Nobel per la pace di origini albanesi. Obiettivo comune, la messa in pista di un network strutturato, tra enti e associazioni, di progetti sostenibili, nonché iniziative di cooperazione con altri Paesi nel settore dello sport e cultura in generale.