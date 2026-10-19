Salento, a mare in autunno: a ottobre le spiagge si riempiono di turisti stranieri, è il boom del turismo d’argento

PORTO CESAREO – L’estate salentina non vuole proprio andare via. Anzi, sono proprio i pensionati stranieri a regalarle una seconda giovinezza. È lunedì 19 ottobre (le foto che vedete sono state scattate questa mattina ndr), ma sulle spiagge bianche di Porto Cesareo sembra ancora settembre. Il sole scalda la pelle, il mare è una distesa di acqua limpida e trasparente, la sabbia invita a lunghe passeggiate a piedi nudi. Tra gli ombrelloni e gli asciugamani stesi sulla battigia si parla francese, tedesco e inglese. Sono soprattutto turisti stranieri, spesso pensionati, che hanno scelto il Salento fuori stagione per godersi un piccolo paradiso senza folla, traffico e prezzi proibitivi. È il cosiddetto turismo d’argento, dal colore dei capelli di una generazione che ha tempo libero, voglia di viaggiare e risorse da spendere per il proprio benessere. Affollano masserie, agriturismi e dimore storiche, approfittando di tariffe decisamente più convenienti rispetto all’alta stagione. Il mare se lo godono doppiamente, perché adesso è quasi tutto per loro. Sulla costa ionica, dalle 10 alle 16, il sole continua a regalare ore ideali per la tintarella.

Alcuni fortunati salentini fanno la pausa pranzo o il giorno libero in spiaggia. L’acqua è fresca, ma irresistibile per chi non teme qualche brivido, mentre la temperatura sulla spiaggia invita a distendersi e lasciarsi abbracciare da un calore che sembra voler smentire il calendario. Una comitiva di bambini tedeschi gioca sulla sabbia grigia e bianca, corre verso il mare, costruisce castelli e si diverte come se fosse piena estate. Per loro ottobre è una scoperta ancora più sorprendente: il Mediterraneo senza la calura soffocante di agosto, con spazi immensi a disposizione e una natura che sembra essersi ripresa tutto. Anche le attività balneari che hanno deciso di prolungare la stagione continuano a lavorare. I pochi lidi ancora aperti vendono decine di ombrelloni e servono pranzi in riva al mare, soprattutto durante il fine settimana, quando agli stranieri si aggiungono i salentini più goderecci, quelli che non rinunciano a una giornata di sole neppure in autunno.

È un piccolo miracolo economico che racconta meglio di tanti convegni cosa significhi davvero destagionalizzare il turismo. Non soltanto prolungare artificialmente l’estate, ma valorizzare un territorio capace di offrire bellezza, relax, buona cucina e ospitalità anche quando gli stabilimenti chiudono e le grandi folle tornano a casa. Porto Cesareo, come Santa Maria al Bagno, Gallipoli e tante altre mete, con le sue acque cristalline e i suoi arenili chiari, diventa così una destinazione privilegiata per chi cerca una vacanza lenta, lontana dalla confusione e scandita soltanto dai ritmi della natura. A ottobre, nei giorni dove splende il sole, si può dormire in una masseria, assaporare i piatti della tradizione, passeggiare per chilometri lungo la battigia e concedersi persino un bagno rigenerante. Il tutto spendendo molto meno che in piena estate. È un sogno fatto di piccoli piaceri, di silenzi interrotti dal rumore delle onde e di tramonti che colorano lo Ionio. E mentre altrove si tirano fuori cappotti e ombrelli, a Porto Cesareo si continua a cercare la crema solare. La vera destagionalizzazione è già qui, sotto gli occhi di tutti: ha i capelli d’argento, parla tante lingue e non ha nessuna fretta di tornare a casa.