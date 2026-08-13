Luchè sceglie Porto Cesareo per una pausa di relax: pranzo all’Isola Beach tra selfie e autografi

PORTO CESAREO – Una pausa sotto il sole del Salento, tra le acque cristalline dello Ionio, prima di tornare sul palco. Luchè ha scelto Porto Cesareo per concedersi qualche ora di relax dopo il live di ieri a Ostuni e prima dell’appuntamento di questa sera a Barletta. Il rapper napoletano ha fatto tappa all’Isola Beach, struttura gestita dal giovane imprenditore Manuel Mazzotta, dove ha trascorso parte della giornata lontano dagli impegni della tournée. L’artista ha approfittato della sosta salentina per pranzare all’Isola, godendosi il mare e l’atmosfera di una delle località più frequentate della costa ionica. Una presenza che, inevitabilmente, non è passata inosservata. Sono bastati pochi minuti perché la notizia cominciasse a circolare, rimbalzando rapidamente anche sui social e richiamando l’attenzione dei fan presenti nella zona. In tanti hanno cercato di avvicinare il cantante per una fotografia o un autografo e Luchè non si è sottratto all’affetto del pubblico. Disponibile e sorridente, il rapper si è fermato con gli ammiratori concedendosi a selfie e saluti, trasformando una semplice giornata di relax in un piccolo evento per chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. Una breve parentesi sullo Ionio prima di rimettersi in viaggio: dopo la tappa di Porto Cesareo, infatti, per Luchè è già tempo di tornare alla musica e al suo pubblico con il nuovo appuntamento sul palco previsto questa sera a Barletta.