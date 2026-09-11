Domenica 13 settembre si chiude la dodicesima stagione delle spiagge IO POSSO

SALENTO – Si chiude domenica 13 settembre, ultimo giorno di apertura per San Foca, Porto Cesareo e Torre Lapillo (Gallipoli aveva già terminato la propria stagione il 31 agosto), la dodicesima stagione delle spiagge IO POSSO, il progetto di turismo accessibile nato dall’idea di Gaetano Fuso (1976-2020), assistente capo della Polizia di Stato affetto da SLA, per garantire accesso al mare gratuito e assistito a persone con disabilità motorie anche gravi (immobilizzati, tetraplegici, anche collegati a macchinari di respirazione assistita). Dal 14 giugno al 13 settembre le quattro strutture del Salento — San Foca di Melendugno, Gallipoli, Porto Cesareo e Torre Lapillo, frazione dello stesso comune di Porto Cesareo, tutte in provincia di Lecce — hanno complessivamente accolto 632 ospiti con disabilità, che insieme alle famiglie fanno un totale di 1.896 persone (+10% rispetto al 2025) e 4.520 presenze (+25% rispetto all’anno precedente).

OSPITI NUOVI E OSPITI CHE TORNANO

Il 45% degli ospiti ha scoperto quest’anno le spiagge di IO POSSO per la prima volta, mentre il 55% è tornato dagli anni precedenti — un dato che conferma la fedeltà al progetto e la qualità del servizio offerto.

CRESCITA EXTRAPROVINCIALE E INTERNAZIONALE

Circa il 60% degli ospiti arriva da fuori provincia, con una durata media del soggiorno di una settimana. Il 5% arriva invece dall’estero, da Germania, Belgio, Francia e persino Argentina. A parte la Puglia, le regioni più rappresentate restano la Lombardia e la Campania, rispettivamente con 56 e 54 famiglie.

TORRE LAPILLO: LA CRESCITA PIÙ FORTE

La spiaggia di Torre Lapillo è quella cresciuta di più in proporzione: nella sua seconda stagione di apertura ha registrato un aumento del 20% di ospiti rispetto al primo anno.

UN NETWORK INTEGRATO

Sono stati 95 gli ospiti che hanno scelto di frequentare più di una spiaggia IO POSSO, certi di trovare in ciascuna delle quattro strutture lo stesso standard di servizio garantito dal format ideato nel 2015 da Gaetano Fuso e dai suoi collaboratori, e rodato anno dopo anno per dodici stagioni.

ORGANIZZAZIONE E SERVIZI

Nel 2026, sulle quattro spiagge di IO POSSO hanno prestato servizio 33 operatori e 17 volontari. Oltre all’assistenza e agli ausili, gli ospiti hanno usufruito gratuitamente di toilette con acqua calda, sollevatori e apparecchi elettromedicali, e hanno potuto partecipare a eventi musicali, culturali e sportivi organizzati in spiaggia: dieci appuntamenti nel corso dell’estate appena conclusa.

IMPATTO ECONOMICO

Considerando il numero di pernottamenti effettuati, il nucleo familiare medio e il costo medio giornaliero pro capite di una vacanza in Salento, si può stimare un indotto sul territorio superiore a 1,5 milioni di euro.

IO POSSO – IL FORMAT

Il format IO POSSO continua a essere punto di riferimento nazionale per l’accessibilità balneare, già replicato in Sardegna, Emilia Romagna e Basilicata. Ogni spiaggia offre gratuitamente: ausili per la balneazione, postazioni accessibili ombreggiate, sollevatore, apparecchi elettromedicali di back-up, bagni attrezzati con docce e acqua calda, personale sociosanitario qualificato e bagnini adeguatamente formati.

Partner di progetto: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Polizia di Stato, Gruppo Caroli Hotels, Comune di Melendugno, Comune di Porto Cesareo, Comune di Gallipoli, ASL LECCE, AISLA, con il supporto di BCC Terra d’Otranto, VIVISOL, RI Group, Ciccarese ombrellificio e Gianni Selva.

E IN SPIAGGIA A SAN FOCA FA TAPPA IL PROGETTO SCINTILLA

E si concluderà proprio con una visita alla spiaggia accessibile di IO POSSO a San Foca, il secondo workshop di Scintilla, il progetto scientifico di ricerca sulla SLA sostenuto da IO POSSO, in corso oggi e domani, 11 e 12 settembre, a Lecce. La visita alla struttura, che da dodici estati traduce in pratica l’idea di accessibilità e inclusione nata da Gaetano Fuso, sarà la tappa conclusiva di due giornate dedicate al confronto tra ricercatori e gruppi di ricerca impegnati nello studio di una particolare mutazione genetica che causa la SLA.

Oggi, 11 settembre, al DemoCenter dell’Ex Convitto Palmieri, si sono confrontati ricercatori di Università del Salento, TecnoMed Puglia, UniCalabria, Università Vita-Salute San Raffaele e IRCCS Ospedale San Raffaele, UniMiB, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, ASL Lecce, CNR Nanotec e UniBa. Domani, 12 settembre, il workshop proseguirà con una tavola rotonda alla Tenuta Santicuti di Vernole (Le), prima della visita conclusiva alla spiaggia di San Foca.

Una cura per la SLA non esiste ancora, ma il lavoro dei ricercatori coinvolti in Scintilla punta a sviluppare nuove conoscenze e a creare connessioni tra centri di eccellenza, aprendo nuove possibilità per la ricerca. Dopo il primo workshop del gennaio 2025, il progetto ha già coinvolto anche ricercatori della Columbia University di New York e delle Università di Palermo, Milano-Bicocca e Cattolica, rafforzando il confronto e la collaborazione tra gruppi di ricerca italiani e internazionali.