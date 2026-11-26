PORTO CESAREO – Per definire una domanda di condono edilizio presentata nel 1986, il Comune di Porto Cesareo può chiedere il pagamento del contributo di costruzione calcolato con le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo. Lo ha stabilito la prima sezione del Tar di Lecce, presieduta da Silvio Giancaspro, con Elio Cucchiara come estensore. Con la sentenza n. 1558 del 25 novembre 2026, i giudici hanno respinto il ricorso e riconosciuto la legittimità dell’operato del Comune, difeso dall’avvocato Francesco G. Romano. La controversia nasce dalla decisione dell’amministrazione comunale di subordinare il rilascio del titolo edilizio al versamento di 29.901 euro, quantificati applicando i parametri attualmente in vigore. La parte ricorrente sosteneva che sulla domanda di sanatoria si fosse già formato il silenzio-assenso.

Contestava inoltre il nuovo importo, ricordando che nel 1998 lo stesso Comune aveva chiesto una somma sensibilmente inferiore, rimasta però senza pagamento. Il Tar ha accolto le argomentazioni del Comune e del suo legale. Anche la quantificazione degli oneri relativi a una domanda di condono, hanno chiarito i giudici, segue il principio tempus regit actum. Il riferimento è quindi alle tabelle in vigore quando si conclude il procedimento e viene rilasciato il titolo edilizio. La data di presentazione della domanda e quella di adozione del parere urbanistico sono irrilevanti ai fini del calcolo.

Sul silenzio-assenso ha pesato il vincolo paesaggistico che interessa l’area. In presenza del vincolo, il condono è subordinato al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla sua tutela. Il Tar ha escluso anche che la richiesta di pagamento fosse prescritta. Per gli oneri di urbanizzazione vale il termine ordinario di dieci anni, che decorre dal rilascio del titolo edilizio oppure, quando ne ricorrono i presupposti, dalla formazione del silenzio-assenso sulla domanda. La pronuncia ha ricadute anche sulle altre pratiche di condono ancora da definire. Nel ribadire le condizioni per la formazione del silenzio-assenso e il momento da cui decorre la prescrizione, il Tar chiarisce che i Comuni possono applicare le tabelle aggiornate anche alle domande presentate molti anni prima. Una possibilità che, in caso di aumenti tariffari, può tradursi in maggiori entrate per le casse comunali.