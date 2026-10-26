Si è spento Mario Palumbo, patron di Leadri: lutto nell’imprenditoria salentina

Si è spento all’età di 97 anni Mario Palumbo, patron dell’omonimo gruppo di Sternatia e della Leadri. Nato a Vernole nel 1929, si è laureato in farmacia. È stato tra i protagonisti dello sviluppo imprenditoriale pugliese con oltre 800 chilometri di strade realizzate e circa 400 capannoni industriali. Lascia la moglie Leila Pino, le figlie Cinzia e Dunia e i nipoti Mario e Lorenzo.

Mario Palumbo è stato un protagonista indiscusso di tutte le fasi più recenti dell’economia salentina. Ha saputo coniugare lungimiranza e grande capacità di selezionare e valorizzare le maestranze per metterle al servizio dell’infrastrutturazione del territorio. Alla famiglia e ad ogni componente del Gruppo Leadri la vicinanza di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Lecce.

Confindustria Lecce esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Palumbo, storico imprenditore e fondatore di Leadri Srl, figura di riferimento dell’imprenditoria salentina e protagonista di una lunga stagione di sviluppo economico e infrastrutturale del territorio. Si è spento all’età di 97 anni. Con la sua visione imprenditoriale, la determinazione e la capacità di guardare al futuro, Mario Palumbo ha contribuito in maniera significativa alla modernizzazione del Salento, legando il proprio nome alla realizzazione di importanti infrastrutture stradali e insediamenti industriali. Attraverso le aziende da lui fondate e sviluppate, ha accompagnato per decenni la crescita del comparto delle costruzioni, lasciando un segno tangibile nella storia produttiva del territorio.

“Mario Palumbo ha incarnato una generazione di imprenditori che, con il lavoro quotidiano, il coraggio delle scelte e la capacità di assumersi responsabilità, hanno contribuito a costruire il futuro della nostra terra. La sua storia professionale si intreccia con quella delle infrastrutture e dello sviluppo produttivo della provincia di Lecce: opere che hanno migliorato i collegamenti, sostenuto le attività economiche e accompagnato la crescita del territorio. Resta il valore di un uomo che ha saputo fare impresa con determinazione e visione, trasformando il proprio impegno in un patrimonio concreto per la comunità. Alla sua famiglia e, in particolare, alla figlia Dunia e al genero Gabriele Greco, presidente di ANCE Lecce, rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza di Confindustria Lecce in questo momento di grande dolore”, afferma Valentino Nicolì, presidente di Confindustria Lecce. Confindustria Lecce si stringe ai familiari e a quanti hanno condiviso con Mario Palumbo il percorso imprenditoriale, partecipando al dolore del mondo economico e produttivo salentino per la perdita di un uomo che ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia industriale del territorio.

Il cordoglio del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, per la scomparsa di Mario Palumbo

: <La scomparsa di Mario Palumbo mi addolora profondamente. Con lui se ne va un protagonista di una lunga stagione di crescita del Salento, un imprenditore che ha saputo lasciare un segno concreto e duraturo nella storia economica e infrastrutturale della nostra terra.

Mario Palumbo ha dedicato la sua vita al lavoro e all’impresa, contribuendo a realizzare una parte importante della rete stradale del nostro territorio. Centinaia di chilometri di strade e opere che hanno migliorato i collegamenti, accresciuto la sicurezza e reso più accessibili luoghi e comunità, accompagnando lo sviluppo del Salento nel corso di decenni.

Oggi, la realtà imprenditoriale nata dalla sua esperienza, che ha contribuito a generare occupazione e lavoro, continua a guardare al futuro restando essenziale per la crescita, la mobilità e la valorizzazione del nostro territorio. È anche attraverso queste opere che si misura l’eredità di un imprenditore.

In questo momento di dolore, desidero esprimere alla moglie Leila, alle figlie Cinzia e Dunia, ai nipoti e a tutti i familiari la mia più sincera vicinanza. A loro rivolgo, anche a nome della città di Lecce, le più sentite condoglianze, con la consapevolezza che il contributo di Mario Palumbo alla crescita del Salento resterà nella memoria della nostra comunità>.