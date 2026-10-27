Raid notturno nella farmacia comunale, i ladri portano via la cassa

MELISSANO (Lecce) – Furto nella notte alla farmacia comunale di via Trieste, a Melissano, dove i ladri hanno forzato gli accessi e hanno portato via il registratore di cassa, che conteneva circa 400 euro.

Per entrare nei locali sono state danneggiate la grata di protezione e la porta d’ingresso. Una volta all’interno, i malviventi hanno raggiunto la cassa e l’hanno prelevata, per poi allontanarsi indisturbati.

Scoperto il furto, è scattato l’allarme e l’intervento dei carabinieri della stazione locale. I militari hanno effettuato i rilievi all’interno della farmacia e avviato le indagini per identificare gli autori del colpo. Al vaglio anche i filmati registrati dalle telecamere nella zona.