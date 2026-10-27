Rassegna Pianistica per Giovani Talenti – Memorial Alessia Quarta: annunciata la giuria d’eccellenza per la prima edizione 2026/2027

NOVOLI (Lecce) – Proseguono i preparativi per la prima edizione della Rassegna Pianistica per Giovani Talenti – Memorial Alessia Quarta, l’iniziativa promossa dall’Associazione AMadeuS – Scuola di Formazione Arte, Musica e Spettacolo in collaborazione con l’Associazione culturale APS ETS Viva Mente. Già annunciata e presentata lo scorso settembre, la manifestazione nasce per ricordare Alessia Quarta attraverso un progetto concreto rivolto ai giovani pianisti, al cui centro si colloca l’istituzione della Borsa di Studio “Memorial Alessia Quarta”, pensata per sostenere la formazione e il percorso artistico dei partecipanti che si distingueranno per impegno, qualità interpretativa e potenziale musicale.

In vista delle successive fasi del progetto, l’Organizzazione ha ufficializzato la composizione della commissione giudicatrice, un parterre di altissimo profilo didattico e artistico legato al mondo della formazione e della cultura musicale.

La giuria vedrà la presenza di Giacomo Fronzi, filosofo, musicologo, pianista e docente di Estetica ed Estetica delle arti performative presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, oltre che collaboratore di Rai Radio3; di Carlo Scorrano, pianista e docente di pianoforte al Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, figura di riferimento nella didattica pianistica del territorio salentino; e di Maria Pina Solazzo, docente di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale sempre al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, direttrice didattica di Sistema Musica Arnesano e segretaria artistica del Festival ClassicheFORME. La loro esperienza, unita a una spiccata sensibilità educativa, offrirà un contributo decisivo nel valutare le doti interpretative, l’impegno e l’identità artistica dei giovani candidati.

La rassegna è aperta a pianisti solisti suddivisi in due fasce d’età: la Categoria A, per i giovani dai 9 ai 13 anni, e la Categoria B, per i ragazzi dai 14 ai 16 anni. L’iniziativa prevede sia una sezione dedicata alla musica classica sia una rivolta alla musica moderna e Jazz. Per i partecipanti minorenni è prevista l’autorizzazione di un genitore o del tutore legale.

Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato per il 20 novembre 2026. La candidatura richiede l’invio della scheda di iscrizione, di una breve presentazione artistica, dello spartito del brano scelto e di una video-audizione della durata massima di cinque minuti tramite link diretto, con registrazione effettuata non prima del 2024. Le selezioni terranno conto della qualità artistica dell’esecuzione, dell’originalità del programma, dell’attinenza allo spirito della rassegna e della fattibilità tecnico-organizzativa.

La fase conclusiva della manifestazione si terrà nel mese di febbraio 2027 presso il Teatro Comunale di Novoli, con le date esatte che verranno comunicate in seguito. Ciascun finalista avrà a disposizione un tempo massimo di sette minuti per l’esibizione dal vivo, previa effettuazione del soundcheck e delle verifiche tecniche. L’evento finale sarà aperto al pubblico.

Le informazioni e la documentazione relative alla rassegna sono disponibili attraverso la segreteria organizzativa, al numero 3426200822, oppure all’indirizzo rassegnapianonovoli@libero.it Il bando indica inoltre come riferimento il sito www.culturaoltre14.com.