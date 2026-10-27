ESERCITO: i Cavalleggeri di Lodi festeggiano 115 anni di valori
Dalla battaglia di Henni-Bu-Meliana alla missione NATO KFOR: il Reggimento rinnova la memoria dei Caduti e il proprio impegno al servizio dell’Italia.
Lecce, 26 ottobre 2026. Sacrificio dei Caduti, orgoglio della tradizione e responsabilità del servizio: sono questi i valori che, da 115 anni, accompagnano i “Cavalleggeri di Lodi” e che oggi continuano a vivere in Italia e in Kosovo, dove il Reggimento è impegnato nell’ambito della missione NATO Kosovo Force (KFOR).
Il 26 ottobre 1911, durante la guerra italo-turca, due Squadroni del Reggimento si distinsero nella battaglia di Henni-Bu-Meliana, lasciando una testimonianza di coraggio e dedizione che ancora oggi rappresenta un riferimento per ogni militare del Reparto.
Per celebrare la Festa di Reggimento, si sono svolte in contemporanea due cerimonie commemorative: una presso la base “Camp Villaggio Italia”, in Kosovo, alla presenza dello Stendardo dell’unità di cavalleria, l’altra presso la Caserma “Nacci” di Lecce, sede del Reggimento. In entrambi i luoghi, dopo l’alzabandiera, sono state deposte corone di fiori presso i monumenti ai Caduti.
«Celebrare la festa di reggimento – ha dichiarato il Colonnello Giuseppe De Blasi – significa onorare chi ci ha preceduto e custodire una tradizione che si rinnova ogni giorno attraverso il servizio e lo spirito di sacrificio”.
La ricorrenza si inserisce nell’attuale impegno operativo del Reggimento in Kosovo, dove i Cavalleggeri di Lodi sono alla guida del Regional Command West (RC-W), uno dei due Comandi regionali di KFOR, chiamati ad assolvere i compiti previsti dallaRisoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 1999. In un contesto multinazionale, il personale italiano opera quotidianamente al fianco dei contingenti alleati e partner, contribuendo, attraverso professionalità e cooperazione, al mantenimento di un ambiente sicuro e protetto e alla libertà di movimento per tutte le comunità che vivono in Kosovo.
La Festa dei Cavalleggeri di Lodi non è soltanto una ricorrenza, ma il filo che unisce il sacrificio di ieri alla responsabilità di oggi. Una tradizione che attraversa le generazioni e che trova espressione nell’impegno quotidiano di tutto il personale, in Patria e in teatro operativo, attraverso il servizio all’Italia, la cooperazione multinazionale e la fedeltà ai valori della Cavalleria italiana.
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