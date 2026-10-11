Una prodezza di Orsolini sblocca il match, il Lecce la riacciuffa d’orgoglio ma non basta: contro il Bologna finisce 1 a 2

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Tempo minaccioso al Via Del Mare almeno quanto il gruppo di mister Palladino che col suo Bologna viene a Lecce con sete di riscatto. Giallorossi “incerottati” ed in attesa del recupero di Berisha e Goebbels. Lecce col 4-3-3 ed in campo Falcone; Danilo Veiga, Thiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Paco Esteban, Fatah. E Bologna con il 3-4-2-1 e sulla scacchiera Pessina; Darmian, Heggem, Casale; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Cambiaghi, Orsolini; Piccoli.

Sono gli emiliani a rendersi subito pericolosi con Cambiaghi. Dopo un punzecchiamento reciproco, è Orsolini a sfoderare una rovesciata in piena area giallorossa e siglare lo 0-1: troppo solo il talentuoso giocatore bolognese che si esalta. Il Lecce si presenta dalle parti di Pessina con un corner dagli esiti assai scarsi. Insiste la formazione giallorossa con Fatah troppo indeciso al momento della stoccata. Maleh. Alla mezz’ora spreca tirando alto su cross di Esteban. Minuto trentasei e Ilic per un piccolo problema muscolare lascia il posto a Ngom. Bella combinazione fra Coulibaly ed Esteban, l’attaccante non ci arriva per un soffio alla conclusione decisiva. Il Bologna si riprende la scena riversandosi in avanti e Falcone fa buona guardia. Si chiude la prima frazione con il Lecce in svantaggio e con una pioggia che inizia ad insidiare il match.

Si riprende col secondo tempo senza cambi, il Lecce recrimina per un rigore su Esteban non ravvisato dal direttore di gara. I salentini provano a rimettersi in carreggiata, la compagine di Palladino si difende e innesca appena può le ripartenze. Nel Bologna entra Helland per Heggem. Sono sempre gli emiliani a spingere e Palladino richiama Piccoli per Enem, Pobega per Azzouzi e mister Di Francesco schiera Goebbels e N’dry per Pierotti ed Estaban. Il Lecce al minuto sessantacinquesimo raggiunge gli ospiti, Fatah va in gol dopo una bella azione insistita ed una distrazione dell’estremo difensore del Bologna, primo gol per il nuovo acquisto di Trinchera in maglia giallorossa, 1-1. Dopo il pari, il Lecce rischia di andare in vantaggio grazie ad alcune uscite kamikaze di Pessina.

Si gioca a viso aperto ed il Bologna ne approfitta, Cambiaghi ben servito dalla sinistra, ringrazia ed insacca alle spalle di Falcone con un tiro preciso, 1-2. Girandola di cambi per le speranze del Lecce di riacciuffare nuovamente il pareggio, fuori Fatah e Maleh, dentro Monteiro e Gandelman. Anche il Bologna cambia, fuori Miranda e Cambiaghi per Lhassane e Bernerdeschi. Sullo scadere Geubbels svetta di testa in area bolognese e per pochi centrimetri non realizza il pari.

Quattro i minuti di recupero per un Lecce che spinge e si avvicina al gol a più riprese, la retroguardia del Bologna con un pò di fortuna porta a casa i tre punti. Formazione da varie sfaccettature e senza una precisa identità, anche per questa partita si sono viste alcune buone individualità, però, una reazione tardiva ed anche irrazionale. per mister Di Francesco c’è molto da lavorare per conferire una maggiore consapevolezza del potenziale del gruppo e delle sue falle. Il Lecce viene incoraggiato dai tifosi all’uscita verso gli spogliatoi, ma, diverse perplessità permangono.