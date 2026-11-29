LECCE – Il reparto offensivo rappresenta una delle questioni più urgenti da affrontare in casa Lecce. La squadra giallorossa ha bisogno di ritrovare incisività sotto porta e di ottenere risposte più concrete dai propri attaccanti, finora protagonisti di una stagione complicata. Di Francesco sta lavorando per individuare nuove soluzioni tattiche che possano favorire il rendimento delle punte, aumentando il sostegno dei compagni e la presenza negli ultimi metri.

In vista della partita di domani con l’Atalanta il tecnico chiede prima di tutto maggiore continuità nelle prestazioni, consapevole che il percorso della squadra necessita di miglioramenti sotto diversi aspetti: “E’ necessario dare continuità, siamo stati altalenanti, ma lo siamo stati anche la scorsa stagione – commenta il tecnico nella conferenza della vigilia – Dobbiamo migliorare sotto diversi aspetti: non basta solo dirlo, dobbiamo mettere in campo determinate caratteristiche per ottenere risultati”.

A rendere ancora più complicata la preparazione della sfida contro l’Atalanta ci sono le numerose problematiche fisiche che continuano a condizionare il gruppo. L’infermeria non accenna a svuotarsi e, tra nuovi stop e indisponibilità già conosciute, l’allenatore deve fare i conti con diverse incognite in vista della gara del Via del Mare. Tra gli ultimi ad accusare problemi c’è Kaba, mentre restano fuori anche Ilic e Pierotti. Da valutare inoltre le condizioni di Tiago Gabriel: “Non so chi giocherà domani, ma certamente siamo un poco sfortunati – ammette Di Francesco – Abbiamo avuto altri contrattempi in settimana, anche per questioni legate alla febbre. Tiago Gabriel ieri ha avuto un problemino, problemi che ti condizionano nelle scelte. Ma questo non deve rappresentare un alibi: domani voglio vedere una squadra pronta e determinata”.

Tornando al tema dell’attacco, Di Francesco si aspetta un cambio di passo da parte dei propri interpreti. Non basta attendere palloni giocabili: serve maggiore partecipazione, disponibilità e capacità di incidere durante le partite. L’allenatore ha già manifestato il proprio disappunto dopo la trasferta dell’Olimpico e ora pretende segnali concreti: “Bisogna rendersi disponibili e dare qualcosa in più – sottolinea l’allenatore – Mi aspetto un migliore attacco della porta durante la gara, ma sta a noi metterli nelle condizioni”.

Proprio su quest’ultimo aspetto si concentrano gli interventi dello staff tecnico. L’idea è quella di modificare alcuni meccanismi della manovra per consentire agli attaccanti di essere maggiormente coinvolti e accompagnati dai compagni nella fase conclusiva dell’azione. Non si escludono quindi variazioni tattiche e soluzioni differenti rispetto a quelle utilizzate finora. Di Francesco vuole trovare nuove chiavi per rendere più efficace il reparto avanzato e aumentare il rendimento dei suoi giocatori: “Proverò delle soluzioni differenti per avvicinarli alla porta, anche con più compagni – dice l’allenatore – Abbiamo fatto dei piccoli cambiamenti per supportare gli attaccanti: devo trovare qualche chiave diversa per spronare e aumentare il rendimento dei ragazzi”.