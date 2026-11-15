Alla scoperta del Salento: la Grotta dei Cervi

PORTO BADISCO – Era il 1 febbraio 1970 quando, durante un’escursione all’interno del Parco Naturale Regionale di Porto Badisco, cinque membri del Gruppo Speleologico Salentino “P. de Laurentiis” di Maglie scoprirono casualmente l’ingresso di quella che, in seguito, venne denominata “Grotta dei Cervi”.

Ciò che Saverino Albertini, Isidoro Mattioli, Remo Mazzotta, Daniele Rizzo ed Enzo Evangelisti si trovarono di fronte quel giorno, una volta entrati al suo interno, aveva dell’incredibile: sotto ai loro occhi si dispiegava il complesso pittorico neolitico più imponente d’Europa, tanto da valerle l’appellativo di “Cappella Sistina della Preistoria”.

Sulle pareti della Grotta dei Cervi, infatti, ad una profondità di 26 metri sotto il livello del mare, è custodito un ciclo di pittogrammi risalenti al periodo compreso tra il 4 mila e il 3 mila a.C di inestimabile valore: in tutto sono oltre 3 mila e sono stati realizzati con il guano di pipistrello e con l’ocra rossa. Figure mistiche, umane, astratte, animali, simboli, scene di danze tribali o riti propiziatori e forme geometriche come cerchi, spirali, croci, stelle, linee parallele e griglie. Vi è persino un pittogramma raffigurante un uomo con piedi palmati. E poi, vi è un intero ciclo dedicato alla caccia ai cervi, da cui deriva, appunto, il nome della grotta. Ma numerosi sono i disegni ancora da decifrare e in fase di studio da parte degli esperti.

Uno dei pittogrammi più noti e controversi del sito è il cosiddetto “Dio che Balla”: questa figura, con la sua testa triangolare sormontata da una corona a sette raggi e con al di sotto due S speculari, è diventata un po’ il simbolo del Salento e sembrerebbe ritrarre uno sciamano danzante.

La Grotta dei Cervi si estende per 3 chilometri e si dirama in 3 tortuosi corridoi naturali all’interno dei quali si apre un labirinto di cunicoli che conducono ad ampie sale, tempestate di stalattiti e stalagmiti (formazioni minerali prodotte dal lento accumularsi del carbonato di calcio depositato dalle acque sotterranee). In uno di questi ambienti le pareti sono completamente ricoperte di impronte di mani di bambini. La grotta, infatti, è stata abitata per molti secoli e anche se non si hanno tante informazioni sulle popolazioni che vissero al suo interno, le pitture raccontano di una società fondata sull’agricoltura e sull’allevamento, dove i pittogrammi avevano un ruolo propiziatorio per svolgere le attività quotidiane.

Questa cavità, infatti, nel corso del Neolitico, è stata anche un punto di riferimento spirituale; un vero e proprio luogo di culto per la gente che è vissuta tra gli 8.000 e i 5.000 anni fa. A testimonianza della sua funzione di tempio e di santuario, sono state rinvenute diverse sepolture, in molte delle quali il corpo è stato trovato in posizione fetale.

Le grotte nella simbologia del passato rappresentavano, infatti, il ventre materno, il grembo della Dea Madre, che veniva venerata dalle comunità agricole. Ancora non si sa se gli scheletri appartenessero a donne, uomini, anziani o bambini dal momento che il materiale è in attesa di essere studiato dalla comunità scientifica.

Oltre a ciò, all’interno della cavità sono stati rinvenuti numerosi reperti archeologici, come vasellame e un notevole corredo di ceramiche. Importanti anche le “pintadere”, una sorta di timbri in terracotta utilizzati per dipingere il corpo durante le cerimonie iniziatiche o i rituali.

La Grotta dei Cervi, purtroppo, è chiusa al pubblico e non è visitabile, allo scopo di preservare i pittogrammi: le condizioni di umidità e di temperatura che hanno permesso fino ad oggi la loro miracolosa conservazione sarebbero, infatti, alterate dalla presenza di visitatori e ciò comporterebbe un rapido degrado dei disegni. In pochissimi, perciò, hanno avuto l’onore di visitarla e si tratta solo di speleologi esperti e giornalisti, previa richiesta ufficiale.

Ma per tutti coloro che non hanno avuto questa fortuna, al Castello Aragonese di Otranto è stata allestita una mostra permanente dove sono esposti i reperti rinvenuti e dove è trasmesso un documentario in 3D che riproduce fedelmente l’interno della cavità.

Anche nel Museo Faggiano di Lecce si trova una sala dedicata alla Grotta dei Cervi: qui è possibile visionare sei modelli tridimensionali, cinque dei quali ricreano minuziosamente alcuni antri del sito e uno ne rappresenta la panoramica esterna.

Luogo di storia e mistero, questa preziosissima cavità naturale con le sue incredibili testimonianze pittoriche continua ad affascinare gli scienziati di tutto il mondo e costituisce un vero e proprio museo di arte preistorica, tanto da essere stata candidata a diventare Patrimonio Mondiale dell’umanità dell’Unesco.