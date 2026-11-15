Fauna del Salento. La cicala: incomparabile chitarrista dell’estate

Un insetto tozzo, dagli occhi prominenti e separati e quattro ali trasparenti e membranose ripiegate a tetto sul dorso. Nonostante le dimensioni ridotte (3-5 cm), possiede una struttura anatomica unica: i maschi sono dotati di organi cibernetici naturali chiamati timbalelli, lamine chitinose situate sull’addome che vengono fatte vibrare ad altissima frequenza.

Resa celebre (e ingiustamente calunniata) dalla favola di Esopo e La Fontaine che la dipinge come una scansafatiche spendacciona opposta alla previdente formica, la cicala ha in realtà una vita incredibilmente dura.

Prima di salire sugli alberi e farci da colonna sonora estiva, trascorre dai 2 ai 5 anni (e alcune specie americane persino 17 anni!) sottoterra allo stato di ninfa, al buio pesto, nutrendosi della linfa delle radici.

Quando finalmente emerge, si arrampica su un tronco, compie la muta e ha a disposizione soltanto poche settimane di vita da adulta.

Dopo aver passato anni al buio a mangiare radici nel fango, vi sembra strano che una volta uscita al sole voglia solo cantare a 90 decibel, bere linfa e fare festa tutto il giorno? La cicala non è pigra: sta semplicemente vivendo la sua “Oktoberfest” personale prima che il sipario cali per sempre. Rispetto per la band dell’estate!