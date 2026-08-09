Alla scoperta del Salento: Santa Maria al Bagno, il borgo signorile che ospitava gli Ebrei

Tra le bellezze paesaggistiche della marina di Nardò, vi è Santa Maria al Bagno, un’elegante frazione neretina, collocata tra Galatone, le località balneari limitrofe di Santa Caterina, Porto Selvaggio, Torre Uluzzo e Sant’Isidoro, e che dall’altro lato si estende sulla litoranea Gallipoli-Leuca.

Santa Maria al Bagno, nacque come un piccolo borgo di pescatori, e stando alle testimonianze di alcuni reperti archeologici trovati nelle vicinanze della Grotta del Fico, era già un luogo abitato durante il periodo preistorico.

La località portava il nome di Nauna al tempo dei Messapi, Portus Nauna al tempo dei Romani, abbazia di Sancta Maria de Balneo per i Basiliani, i Benedettini ed i Cavalieri Teutonici.

Circa duemila anni fa, i Romani costruirono le loro terme in questo borgo marino, che successivamente fu dominato da diverse popolazioni, tra cui i Saraceni e i Veneziani, che allontanarono i pochi abitanti della località.

La Torre del fiume di Galatena, oggi nota come la torre delle quattro Colonne di Santa Maria al Bagno, fu edificata nel XVI secolo da Carlo V con lo scopo non solo di controllare gli arrivi per via mare, ma anche per tutelare le sorgenti di acqua dolce presenti su quel punto della costa jonica, e su cui i pirati volevano spesso mettere le mani. La parte centrale della torre crollò poco tempo dopo la sua edificazione, e ne rimasero solo i quattro bastioni angolari, che oggi rappresentano un noto punto di ritrovo balneare.

Per diversi secoli, Santa Maria al Bagno era disabitata, la località rinacque durante la seconda metà del 1800, quando iniziarono a sorgere le prime ville di famiglie nobili, che man mano, hanno creato uno splendore architettonico in stile liberty, oggi molto apprezzato dai numerosi turisti, intenti a visitare l’ambiente signorile della frazione neretina, estesa tra immense pinete, alte scogliere, e spiagge dal mare variopinto.

Negli anni, alcuni abitanti di Galatone decisero impegnarsi a ravvivare il posto, facendolo diventare una località di villeggiatura all’avanguardia.

Nella storia del Salento, Santa Maria al Bagno ha una sua importanza culturale, basata su una serie di eventi dal grande spessore umano: nel 2005 la località ha ottenuto la Medaglia d’oro da parte del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che le ha assegnato il più alto riconoscimento al valore civile per l’accoglienza dei profughi Ebrei, in seguito all’Olocausto.

Fino agli inizi del ‘900, la frazione neretina era un luogo molto tranquillo, ma dopo il natale del 1943, arrivarono gli slavi e la situazione cambiò radicalmente.

Santa Maria al Bagno, per le sue tante dimore di villeggiatura, diventò improvvisamente un nuovo campo di accoglienza per i profughi, e lo stesso si verificò nelle zone limitrofe di Santa Caterina e le Cenate.

Gli slavi, nelle notte del natale 1943 arrivarono a Santa Maria al Bagno con i loro camion e sfondarono con veemenza le abitazioni degli abitanti, per appropriarsi delle loro case; questi profughi iniziarono a vivere nella località balneare con prepotenza, creando non poco disagio, si cibavano grazie ad una mensa presente nella villa Leuzzi, ubicata in piazza, dove gli addetti alla cucina, erano per la maggior parte abitanti della frazione.

Dopo qualche mese, gli Slavi andarono via, e a Santa Maria al Bagno rimasero poche centinaia di Ebrei insieme a tutti i soldati arrivati in precedenza; ma pochi giorno dopo, nel posto iniziarono ad arrivare molti altri camion, che portarono nella località balneare neretina, come su tutto l’asse tarantino, numerosi nuovi Ebrei.

Tali profughi vennero affidati ai soldati inglesi, comandati da mister Herman, assistente di mister J. Bond, il comandante del Campo, e venivano messi in fila da Paolino Pisacane, un abitante del luogo soprannominato “mayor” dal comando alleato, che accompagnava gli Ebrei nelle case messe loro a disposizone.

I nuovi Ebrei, tra cui scarseggiavano bambini ed anziani come le famiglie al completo, erano adulti di mezza età molto diversi dai precedenti profughi, perchè taciturni e tristi, non intenti ad imporsi in nessun modo nel nuovo territorio che li ospitava. Si trattava di Ebrei la cui nazionalità di provenienza era eterogenea: tra essi vi erano polacchi, austriaci, albanesi, greci, macedoni, rumeni, russi, tedeschi, slavi e ungheresi.

Proprio in seguito alla creazione del Campo di accoglienza, sia in estate che in inverno, Santa Maria al Bagno era un luogo sempre popolato, dove i soldati inglesi e americani vivevano con gli abitanti del posto, ciascuno dei quali svolgeva un proprio lavoro, esattamente come accadeva negli altri paesi del Salento.

Verso la fine del 1944, nella località di Santa Maria al Bagno, i profughi Ebrei si integrarono in modo più forte, dal momento che riuscirono a guadaganrsi la fiducia degli abitanti del luogo grazie al loro ammirevole comportamento, ed impegnandosi a scambiarsi con il baratto, beni e alimenti di ogni tipo.

Tra il ’44 e il ’45 in seguito a dei furti in un magazzino, alcuni profughi furono improvvisamente allontanati, mentre i residenti di Santa Maria al Bagno riuscirono a rimanere nel posto. In realtà, nonostante la non confermata colpevolezza di qualche ebreo, l’allontanamento dei profughi in seguito al furto, fu deciso anche per il continuo arrivo di nuovi Ebrei, che nella primavera del 1945 affollarono la frazione di Nardò, subito dopo la liberazione dei campi di sterminio, e della fine della guerra.

I residenti di Santa Maria al Bagno aiutarono i rimanenti Ebrei a vivere serenamente la loro vita, ormai segnata dalle ultime tragedie belliche, integrandoli nella società e facendoli sentire liberi dopo anni di persecuzioni e violenze subite.

In quel periodo, Santa Maria al Bagno, era diventato un borgo molto signorile non solo dal punto di vista estetico, architettonico e paesaggistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale, dal momento che seppur di piccole dimensioni, la frazione neretina era il posto dove gli Ebrei si sentivano al sicuro, come a casa propria, riuscendo a familiarizzare con i giovani salentini e partecipando alle feste e agli eventi locali, con simpatia e disinvoltura.

Arrivato il 1947, il Campo fi accoglienza fu improvvisamente chiuso e gli Ebrei dovettero abbandonare Santa Maria al Bagno, salutando con rammarico tutti i loro amici italiani, scambiandosi con essi gli indirizzi per poter comunicare a distanza.

Gli Ebrei che abitavano nel Salento furono mandati in diversi luoghi, tra cui Sud America e Australia, mentre alcuni abitarono in altre zone dell’Italia e dell’Europa.

Come testimonianza della presenza degli Ebrei a Santa Maria al Bagno, sono rimasti i murales, che riportano dei disegni simbolici della loro cultura e religione, e raccontano l’esperienza vissuta dopo la liberazione dai campi di concentramento, procedendo il viaggio in Europa fino ad arrivare a sud dell’Italia, nel Salento, per poi avviarsi nuovamente verso la tanto attesa “Terra Promessa”.

Guglielmo Ruberti

Bibliografia

“Gli ebrei a Santa Maria al Bagno. 1944-1947” (A cura di Paolo Pisacane e Mario Mennonna, Associazione A.P.M.E. Associazione Pro Murales Ebraici – Santa Maria al Bagno, Stampa 2006, Nardò Biesseoffset)

“Ebrei a Nardò. Campo profughi n.34. Santa Maria al Bagno 1944-47.” (Mario Mennonna, Congedo Editore, 2008, Martina Franca).

“Civitas neritonensis. La storia di Nardò di Emanuele Pignatelli ed altri contributi” (E.Pignatelli, Congedo, 2001)