Mercoledì 4 novembre Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il programma a Nardò

NARDO‘ (Lecce) – Si celebra domani, mercoledì 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la quale si ricorda la vittoria dell’Italia nella Prima Guerra mondiale e il completamento dell’unità nazionale. Il 4 novembre 1918, infatti, terminò il conflitto ed entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti, che consentì all’Italia di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.

Come ogni anno, l’amministrazione comunale ha messo a punto il programma per celebrare la ricorrenza, che prenderà il via alle ore 10 in piazza Umberto I con il raduno delle autorità civili e militari, delle associazioni e delle istituzioni scolastiche. La manifestazione proseguirà alle ore 10:15 con la deposizione di una corona commemorativa presso il Monumento ai Caduti di tutte le guerre e alle ore 10:30 con il trasferimento in piazza Salandra e la deposizione di un’altra corona commemorativa presso il Monumento ai Caduti della Grande Guerra. Alle ore 10:45, infine, in piazza Battisti gli interventi del sindaco Pippi Mellone, della vicesindaca Maria Grazia Sodero e del presidente del Consiglio Antonio Tondo.